تربية: إعداد مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي لتلاميذ التعليم الثانوي

الجزائر - أعدت وزارة التربية الوطنية مخططا استثنائيا للتقويم البيداغوجي لتلاميذ التعليم الثانوي والتكنولوجي للسنة الدراسية 2020-2021 وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا. حسب ما أفاد به منشور لها يوم الخميس.

وحسب منشور وزاري تحصلت وأج على نسخة منه اليوم الخميس، فإن هذا المخطط "ينسجم مع كل المستجدات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا من تقليص في الحجم الساعي للتمدرس وتعديل بيداغوجي للتعلمات وتكييفها وكذا اعتماد نمط من التعليم يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي للتلميذ خارج الاقسام".

كما يتم في تقويم التحصيل العلمي للتلاميذ اعتماد "جملة من العناصر من بينها احتساب المراقبة المستمرة، وذلك حرصا على اضفاء المصداقية والموضوعية في تنقيط للتلاميذ".

إقرأ أيضا: مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط

ويعتمد سلم التنقيط في المراقبة المستمرة على "الانضباط والمواظبة وكذا نشاط التلميذ داخل القسم، الى جانب احتساب الاعمال التطبيقية التي ينجزها التلميذ وأدائه اللغوي ومشاريعه البحثية وحبه للمطالعة".

ويتم احتساب المعدلين الفصلي والسنوي من خلال "الجمع بين نقاط المراقبة المستمرة والفروض والاختبارات الفصلية".

ووفق ذات المصدر، سيتم هذه السنة "بصفة استثنائية" إجراء "فرض كتابي محروس واحد في كل مادة تعليمية وفي كل فصل وذلك وفق رزنامة حددت فيها تواريخ الفروض".

وأضاف نفس المصدر أنه سيتم اجراء فروض الفصل الاول من 10 الى 21 يناير 2021 وفروض الفصل الثاني من 25 ابريل الى 6 يونيو 2021، في حين يتم اجراء الاختبارات في الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير و 4 مارس 2021 بالنسبة لاختبارات الفصل الاول. أما اختبارات الفصل الثاني فقد حددت من 13 إلى 17 يونيو 2021 للسنتين الأولى والثانية ومن 6 إلى 10 يونيو بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي بحيث يتم مراعاة نظام التفويج.

وتحدد مدة الاختبار حسب المستوى التعليمي بالجذع المشترك، الشعبة وطبيعة المادة، كما تقرر اعادة اجراء الاختبار بالنسبة للتلميذ الذي تغيب بمبرر وتقرر أيضا توحيد الاختبارات الفصلية في كل مادة تعليمية في نفس المؤسسة التربوية.