سقوط مروحية عسكرية بتيبازة: قوجيل يعزي الجيش الوطني الشعبي وأسر الشهداء

الجزائر - تقدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، بتعازيه للجيش الوطني الشعبي ولعائلات وأسر شهداء الواجب الوطني، ضحايا سقوط مروحية عسكرية للقوات البحرية بسواحل تيبازة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وقال السيد قوجيل في رسالة التعزية: "فجعنا كما فجعت الجزائر يوم أمس الأربعاء 16 ديسمبر 2020 إثر استشهاد المقدم البطل خروسة نور الدين والمقدم البطل الوافي محمد الأمين والملازم الأول البطل بوزايدة نور الدين، شهداء الواجب الوطني الذين قضوا إثر سقوط المروحية العسكرية التي كانوا على متنها في إطار تأديتهم لمهامهم".

وأضاف قائلا: "وإذ لا نملك إلا التسليم والرضا بقضاء الله الذي لا راد له، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي، ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، بأصدق عبارات العزاء والمواساة، نقاسمكم حزنكم ونشاطركم ألم هذه الفاجعة التي فطرت قلوبنا وقلوب كل الجزائريين".

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كما توجه رئيس مجلس الأمة بالنيابة ب"خالص العزاء وصادق الدعاء إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، قيادة وضباطا وجنودا، نشد على أزرهم ونجدد لهم تحية الإكبار والعرفان والتقدير التي تليق بهم وبمكانتهم في قلوب الشعب، والتي استحقوها نظير التضحيات الجسام التي يقدمونها في صمت وبإخلاص وأمانة من أجل أمن وسلامة الوطن وأبنائه ووقوفهم في الصفوف الأولى دفاعا عن كرامته وسيادته وحرمة أراضيه، ولا يتأخرون في دفع الثمن أرواحهم أسوة بشهداء نوفمبر".