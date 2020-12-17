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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 13:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد حيث اتفقا خلاله على الالتقاء فور عودة رئيس الجمهورية إلى الجزائر, حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "تلقى اليوم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه و شقيقه فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الذي عبر له من خلالها عن اطمئنانه لتمثاله للشفاء". و شكر رئيس الجمهورية "أخاه على مشاعره النبيلة، و اتفق الرئيسان على الالتقاء فور عودة السيد رئيس الجمهورية الى أرض الوطن".

و في الأخير، طلب رئيس الجمهورية "من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد بتبليغ تحياته الخاصة و مشاعره الأخوية لكل الشعب التونسي الشقيق", يضيف المصدر ذاته.

 

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آخر تعديل على الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 14:09
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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 13:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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