الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

و جاء في البيان "تلقى اليوم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه و شقيقه فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الذي عبر له من خلالها عن اطمئنانه لتمثاله للشفاء". و شكر رئيس الجمهورية "أخاه على مشاعره النبيلة، و اتفق الرئيسان على الالتقاء فور عودة السيد رئيس الجمهورية الى أرض الوطن".
و في الأخير، طلب رئيس الجمهورية "من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد بتبليغ تحياته الخاصة و مشاعره الأخوية لكل الشعب التونسي الشقيق", يضيف المصدر ذاته.
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