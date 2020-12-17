الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

و جاء في البيان "تلقى اليوم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه و شقيقه فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الذي عبر له من خلالها عن اطمئنانه لتمثاله للشفاء". و شكر رئيس الجمهورية "أخاه على مشاعره النبيلة، و اتفق الرئيسان على الالتقاء فور عودة السيد رئيس الجمهورية الى أرض الوطن".