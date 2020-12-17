سقوط مروحية عسكرية بتيبازة : شنين يعزي الجيش الوطني الشعبي وأسر الضحايا

الجزائر- تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني ,سليمان شنين, يوم الأربعاء, بتعازيه للجيش الوطني الشعبي وأسر ضحايا سقوط مروحية عسكرية للقوات البحرية, بسواحل تيبازة, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وكتب السيد شنين "تلقيت ببالغ الحزن والأسى وبقلب مؤمن بقضاء الله وقدره نبأ استشهاد الضباط الوافي محمد الأمين، وخروسة نورالدين وبوزايدة نورالدين، من أفراد الجيش الوطني الشعبي، إثر تحطم مروحية البحث والإنقاذ التابعة لقيادة القوات البحرية في عرض البحر بمدينة بوهارون ولاية تيبازة، نهار يوم الأربعاء".

وأمام هذه "الفاجعة الأليمة" --يضيف رئيس المجلس-- التي نفقد فيها "ثلة من أبناء الجزائر البررة ممن كرسوا حياتهم في حماية الوطن وسيادته وحرمة مجاله، أتقدم باسمي ونيابة عن نواب المجلس الشعبي الوطني بخالص التعازي والمواساة لعائلات الشهداء وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روح شهداء الواجب الوطني برحمته الواسعة، وأن يصطفي أنفسهم الطاهرة في عداد النفوس المطمئنة ".

اقرأ أيضا : سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر بتيبازة : استشهاد أعضاء الطاقم الثلاثة

يذكر أن مروحية بحث وإنقاذ عسكرية تابعة لقيادة القوات البحرية سقطت صباح اليوم أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية في عرض البحر على بعد ميلين بحريين شمال-غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة (الناحية العسكرية الأولى).