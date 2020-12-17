انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول وسيط الجمهورية تحت شعار "وسيط الجمهورية .... مهام و تطلعات"

وتجري مراسم افتتاح أشغال هذه الندوة الذي نظمتها هيئة وسيط الجمهورية, بحضور مستشاري رئيس الجمهورية, عبد الحفيظ علاهم و نزيه برمضان, و كذا وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس, الى جانب عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن بعض الهيئات و القطاعات الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء.

ويهدف هذا اللقاء الأول -حسب المنظمين- الى "ابراز مفهوم وساطة الجمهورية و طرق عملها و مجال تدخلها من أجل التكفل بمختلف انشغالات المواطنين والعرائض و ذلك بالتنسيق و التعاون بين هيئة وسيط الجمهورية ومختلف الدوائر الوزارية والسلطات المحلية".

و ترمي هذه الندوة أيضا الى ابراز جهود الدولة لتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية و أشكال الاقصاء و التهميش باعتبار هيئة وسيط الجمهورية أحد أهم آلياته.

و تهدف الندوة كذلك الى "التذكير و التأكيد على محتوى تعليمة الوزير الأول الموجهة لأعضاء الحكومة و الولاة بخصوص توفير قدر عال من التنسيق و التعاون مع مصالح وسيط الجمهورية".