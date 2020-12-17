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مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 08:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط

الجزائر- كشفت وزارة التربية الوطنية، يوم الخميس، في منشور لها، على"مخطط استثنائي" للتقويم البيداغوجي لتلاميذ الطور المتوسط خلال السنة  الدراسية 2021/2020، يراعي السياق الصحي و التنظيمي للمدرس.

وأوضح المنشور الذي تحصلت /واج/ على نسخة منه أن هذا المخطط  "يضبط كيفية حساب علامة المراقبة المستمرة و كذا المعدلين الفصلي و السنوي".

وأشار إلى أن المعدل الفصلي للمادة التعليمية الواحدة يعتمد على ثلاثة عناصر  تتمثل في" المراقبة المستمرة  و فرض محروس و اختبار واحد" .

و تقوم المراقبة المستمرة -حسب نفس المصدر- على" الانضباط و المواظبة والمردودية في أنشطة التعلم داخل القسم و المردودية في أنشطة التعلم خارجه" .

اما بالنسبة للفروض المحروسة شدد المصدر على ضرورة الاكتفاء بإجراء فرض كتابي محروس في كل مادة تعليمية في كل فصل من الفصلين الدراسيين لهذه السنة وفق الرزنامة المحددة سابقا.

و حددت الرزنامة تواريخ اختبارات الفصل الأول من 17الى 28  يناير 2021 في حين تجري اختبارات الفصل الثاني من 25 أبريل المقبل إلى 6 مايو من نفس السنة.

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و من جهة أخرى ، تم تحديد مدة الاختبارات الفصلية بساعة ونصف في المواد التي تدرس بثلاث حصص أو أكثر أسبوعيا وساعة واحدة في ما سوى ذلك.

كما دعت الوزارة إلى" توحيد" الاختبارات الفصلية في كل المواد التعليمية ،بغرض تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وبالمناسبة، أشار نفس المصدر الى انه تم تعديل كشوف التقويم التحصيلي المعمول به حاليا في الأرضية الرقمية للوزارة، بشكل يتماشى مع الترتيبات الخاصة بالتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط خلال السنة الدراسية الجارية.

آخر تعديل على الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 08:44
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مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 08:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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