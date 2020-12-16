كوفيد-19: تمديد مدة الحجر الجزئي المنزلي على 34 ولاية لمدة خمسة عشر (15) يوما

الجزائر - قررت الحكومة يوم الاربعاء، تمديد مدة الحجر الجزئي الـمنزلي على اربعة و ثلاثين ( 34 ) ولاية من الساعة الثامنة مساءا (س00-20) إلى غاية الساعة الخامسة (س 00 -05) من صباح اليوم الموالي، في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيدـ 19)، وذلك بداية من غدا الخميس 17 ديسمبر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول، فيما يلي نصه الكامل :

"تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبعد الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، والسلطة الصحية، اتخذ السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، ترتيبات بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيدــ19)، وإذ تندرج هذه التدابير دائما في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والـمدعمة بالـمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة، الذي انتهجته السلطات العمومية، فإنها ترمي إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقا لتطور الوضع الوبائي.وتتمثل هذه التدابير تحديدًا فيما يلي:

فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي:

تطبق تدابير الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساء (س00- 20 ) إلى غاية الساعة الخامسة (س 00-05 ) من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربع والثلاثين (34) الآتية:

أدرارو الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وعين تموشنت.

وجدير بالتوضيح أن إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لا يخص الولايات الأربعة عشر (14) الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، وغليزان.

ومع ذلك، يمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.

وستدخل تدابير الحجر هذه حيز التطبيق ابتداء من يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 لـمدة خمسة عشر (15) يوما.

فيما يخص خدمات النقل الجوي العمومي للركاب:

مواصلة خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية، الـمطبق اعتبارا من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، وبمعدل 50% من الرحلات نحو شمال البلاد، مع تنفيذ البروتوكولات الصحية التي أعدت على أساس توصيات سلطات الطيران الـمدني وصادقت عليها اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والإمتثال لها بصرامة، على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات.

فيما يخص حركة النقل:

رفع إجراء تعليق أنشطة النقل الحضري للأشخاص العمومي والخاص خلال عطل نهاية الأسبوع في الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي.

فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

يمدد إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة لـمدة خمسة عشر (15) يوما، على مستوى كامل التراب الوطني.

كما يمدد إجراء غلق الأنشطة التالية، لـمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي الولايات الأربعة والثلاثين (34) الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي:

القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية

أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ

دور الشباب

الـمراكز الثقافية

يكيف إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر في الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعة (س00- 19 ) مساءا. وتتمثل الأنشطة الـمعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي:

تجارة الأجهزة الكهرومنزلية

تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات

تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث

تجارة اللوازم الرياضية

التجارة في الألعاب واللعب

أماكن تمركز الأنشطة التجارية

قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة الـمرطبات والحلويات، والـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع.

يمدد تحديد أنشطة الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع الـمحمول فقط.

ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).

تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة بغرض التحقق من مدى الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

فيما يخص التجمعات والحشود العامة:

تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.

تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.

ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد الـمخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

أخيرا، وعلى الرغم من الاتجاه التنازلي لحالات العدوى الذي سجل خلال الأيام القليلة الـماضية، إلا أن الحكومة تجدد دعواتها للـمواطنين بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط ومواصلة التعبئة لمكافحة انتشار هذا الوباء ورفع هذا التحدي الصحي.