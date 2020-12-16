سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر بتيبازة: استشهاد أعضاء الطاقم الثلاثة

وأوضح البيان أن "سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 وفي حدود الساعة 11:25 ، في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة/ن.ع.1 ، أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين."
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وأضاف ذات البيان أنه على اثر هذا الحادث، يتقدم "السيد الفريق شنقريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء، راجيا من الله تعالى أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل".