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عبد المجيد شيخي يتباحث مع مسؤول تركي حول إثراء برامج قناة الذاكرة   

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 17:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر  - تركز لقاء جرى اليوم الاربعاء، بين مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، السيد عبد المجيد شيخي، ومستشار بسفارة تركيا بالجزائر، السيد براك إبراهيم أوزتورك ، على موضوع " إثراء برامج قناة الذاكرة والتبادل والإنتاج المشترك للبرامج المتعلقة بالتاريخ المشترك للبلدين"، حسب ما علم لدى المستشار.

وأوضح ذات المصدر ان هذا اللقاء الذي يدخل في اطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالذاكرة الوطنية وقناة الذاكرة تمحور "حول إرساء تعاون بين المؤسسات التركية المكلفة بالسمعي البصري ومؤسسة التلفزيون العمومي الجزائري، فيما يتعلق بإثراء برامج قناة الذاكرة والتبادل والإنتاج المشترك للبرامج المتعلقة بالتاريخ المشترك للبلدين".

وأضاف المصدر انه "وبعد دراسة كل جوانب هذا التعاون اعرب ممثل سفارة تركيا بالجزائر عن استعداد مؤسسات بلده لتنفيذه" ليخلص اللقاء ب"اتفاق الطرفين على تحديد بعض المحاور التي سيتضمنها مشروع اتفاقية تناقش خلال اجتماع مقبل لعرضه على الجهات المختصة بغرض توقيعه".

ويذكر ان هذا اللقاء جرى بحضور المدير العام للتلفزيون الجزائري بن صبان محمد ومدير قناة الذاكرة السعيد عولمي و مدير البرنامج بالتلفزيون الجزائري بن حفري شكيب استاذ بجامعة الجزائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
عبد المجيد شيخي يتباحث مع مسؤول تركي حول إثراء برامج قناة الذاكرة   
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 17:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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