الرئيس تبون يعزي الجيش الوطني الشعبي و أسرتي الضابطين الوافي محمد الأمين و خروسة نور الدين

و كتب رئيس الجمهورية على حسابه تويتر: "بلغني بمزيد من الحزن و الأسى خبر استشهاد الضابطين المفقودين، الوافي محمد الأمين، و خروسة نورالدين، إثر تحطم مروحية القوات البحرية"، ليضيف "إذ أعبر عن مواساتي و وقوفي في هذه الفاجعة إلى جانب أسر الشهداء، و كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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و كان الرئيس تبون قد تقدم في وقت سابق من نهار اليوم بتعازيه أيضا إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي وإلى عائلة الملازم أول بوزايدة نورالدين الذي استشهد هو الآخر إثر سقوط المروحية.
يذكر أن مروحية بحث وإنقاذ عسكرية تابعة لقيادة القوات البحرية سقطت صباح اليوم أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية في عرض البحر على بعد ميلين بحريين شمال-غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة (الناحية العسكرية الأولى).