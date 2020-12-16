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سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر: الرئيس تبون يعزي عائلة الفقيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 15:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر: الرئيس تبون يعزي عائلة الفقيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي

الجزائر - تقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، في تغريدة له على موقع تويتر، بتعازيه إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي وإلى عائلة الملازم أول بوزايدة نورالدين الذي استشهد إثر سقوط مروحية تابعة لقيادة القوات البحرية، داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الضابطين المفقودين.

وكتب الرئيس تبون في تغريدته: "إثر استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية، أتقدم بتعازي الخالصة لعائلة الشهيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الضابطين المفقودين. إنا لله وإنا إليه راجعون".

إقرأ أيضا:   سقوط مروحية واستشهاد أحد أفراد طاقمها بساحل بوهارون بولاية تيبازة (وزارة الدفاع)

يذكر أن مروحية بحث وإنقاذ عسكرية تابعة لقيادة القوات البحرية سقطت صباح اليوم أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية في عرض البحر على بعد (02) ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة/ن.ع.1.

وأسفر الحادث عن استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 15:11
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سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر: الرئيس تبون يعزي عائلة الفقيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 15:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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