سقوط مروحية واستشهاد أحد أفراد طاقمها بساحل بوهارون بولاية تيبازة (وزارة الدفاع)

الجزائر - سقطت مروحية بحث وإنقاذ تابعة لقيادة القوات البحرية, يوم الأربعاء, بساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة, ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد طاقمها المتكون من ثلاثة ضباط, فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020, وفي حدود الساعة 11:25, سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية في عرض البحر على بعد (02) ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة/ن.ع.1".

وأضاف أن الحادث "أسفر عن استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط, فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين (02) الآخرين, حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة".

وعلى إثر هذا الحادث الأليم, تقدم السيد الفريق شنقريحة السعيد, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي, بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد معبرا لهم عن وقوفه إلى جانبهم في هذه الفاجعة.

كما أمر الفريق شنقريحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث - يضيف البيان.