مجلس قضاء الجزائر : تأجيل الاستئناف في قضية الأخوة كونيناف الى 23 ديسمبر

الجزائر - أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الأربعاء إلى تاريخ 23 ديسمبر للاستئناف في الأحكام الصادرة في حق الأخوة كونيناف والمتورطين معهم من اطارات في عدة وزارات في قضايا متعلقة بالفساد.

وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب إصابة بعض المحامين بفيروس كورونا.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أدانت نهاية سبتمبر الماضي، الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و 20 سنة سجنا نافذا مع مصادرة ممتلكاتهم في داخل البلاد وخارجها وغرامات مالية بقيمة 8 ملايين دج لكل واحد منهم.

و يتابع الإخوة رضا وعبد القادر كريم وطارق نوح كونيناف وكذا مسير مجمع كو.جي.سي, قدور بن طاهر, بعدة تهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و"تبييض الاموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و"تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

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وأدين مسير مجمع كو.جي.سي الذي يملكه الإخوة كونيناف, قدور بن طاهر, بـ 8 سنوات حبسا نافذا.

وقضت المحكمة بـ20 سنة سجنا نافذا في حق شقيقتهم سعاد نور كونيناف (المتواجدة في حالة فرار في الخارج) مع مصادرة أملاكها في داخل البلاد وخارجها, و غرامة مالية بـ8 ملايين دج.

وأمرت المحكمة بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد المتهمة.

أما الأشخاص الآخرين المتورطين في القضية من إطارات في وزارات الصناعة والفلاحة والموارد المائية والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية, إلى جانب قطاعات أخرى تحصل فيها مجمع كو.جي.سي على صفقات, فقد تمت الحكم عليهم بعقوبات تتراوح ما بين 18 شهرا و3 سنوات سجنا نافذا وغرامات تتراوح ما بين 200.000 دج إلى مليون دج.