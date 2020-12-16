Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس قضاء الجزائر : تأجيل الاستئناف في قضية الأخوة كونيناف الى 23 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 12:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
مجلس قضاء الجزائر : تأجيل الاستئناف في قضية الأخوة كونيناف الى 23 ديسمبر

الجزائر - أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الأربعاء إلى تاريخ  23 ديسمبر للاستئناف في الأحكام الصادرة في حق الأخوة كونيناف والمتورطين معهم من اطارات في عدة وزارات في قضايا متعلقة بالفساد.

وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب إصابة بعض المحامين بفيروس كورونا.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أدانت نهاية سبتمبر الماضي، الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و 20 سنة سجنا نافذا مع مصادرة ممتلكاتهم في داخل البلاد وخارجها وغرامات مالية بقيمة 8 ملايين دج لكل واحد منهم.

و يتابع الإخوة رضا وعبد القادر كريم وطارق نوح كونيناف وكذا مسير مجمع كو.جي.سي, قدور بن طاهر, بعدة تهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و"تبييض الاموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و"تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

اقرأ أيضا :     تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الاخوة كونيناف إلى 16 ديسمبر

وأدين مسير مجمع كو.جي.سي الذي يملكه الإخوة كونيناف, قدور بن طاهر, بـ 8 سنوات حبسا نافذا.

وقضت المحكمة بـ20 سنة سجنا نافذا في حق شقيقتهم سعاد نور كونيناف (المتواجدة في حالة فرار في الخارج) مع مصادرة أملاكها في داخل البلاد وخارجها, و غرامة مالية بـ8 ملايين دج.

وأمرت المحكمة بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد المتهمة.

أما الأشخاص الآخرين المتورطين في القضية من إطارات في وزارات الصناعة والفلاحة والموارد المائية والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية, إلى جانب قطاعات أخرى تحصل فيها مجمع كو.جي.سي على صفقات, فقد تمت الحكم عليهم بعقوبات تتراوح ما بين 18 شهرا و3 سنوات سجنا نافذا وغرامات تتراوح ما بين 200.000 دج إلى مليون دج.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 12:31
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس قضاء الجزائر : تأجيل الاستئناف في قضية الأخوة كونيناف الى 23 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 12:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.16

بركوس : "تربص بولونيا سيكون مفيدا جدا للمنتخب"

20.12.16

وهران: "وفاة شخص داخل مقر للأمن الحضري كانت نتيجة انتحار"

20.12.16

التحصيلات الجمركية بلغت 1.026,28 مليار دج سنة 2018

20.12.16

رياضات ميكانيكية : 17 شابا "موهوبا" ينشطون مسابقة انتقائية للدراجات النارية بمستغانم

20.12.16

تجديد حوالي 1000 حاوية لنقل البضائع بفيروفيال عنابة مند بداية 2020

20.12.16

جراد يدعو لأن تكون الجامعة المنطلق للمؤسسات الناشئة

الأكثــر قـراءة

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.15

المسيلة: السيد جراد يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى بسعة 240 سريرا

20.12.14

المغرب يعرقل عمل المبعوثين الأمميين للصحراء الغربية