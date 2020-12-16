الجزائر تدين "بأشد العبارات" الاعتداء الارهابي الذي استهدف مدنيين عزل بالنيجر

و جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم الثلاثاء ان الجزائر "تدين بأشد العبارات الاعتداء الارهابي الذي استهدف يوم 13 ديسمبر الجاري قرية تومور بمنطقة ديفا, جنوب شرق جمهورية النيجر, و خلف العديد من القتلى و الجرحى في صفوف المدنيين العزل".
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و اضاف البيان أن الجزائر "إذ تتقدم بتعزيها للأسر المكلومة فإنها تجدد وقوفها و تضامنها مع النيجر حكومة و شعبا في هذا الظرف العصيب و التزامها الثابت بمكافحة الارهاب و دعم الجهود الاقليمية و الدولية لاجتثاث هاته الآفة المنافية للقيم الانسانية".