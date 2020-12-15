إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية وتوقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

الجزائر - نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، عمليات عديدة أسفرت عن تسليم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وتوقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وورقلة والأغواط، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 ديسمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب وعلى إثر استغلال المعلومات الأمنية، "سلم إرهابي نفسه، يوم 12 ديسمبر 2020، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى +مهري محمد+ المكنى +رويبح+، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011. الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) آلي من نوع كلاشنيكوف ورشاش (01) من نوع (PKT) وحشوتين (02) دافعتين للقاذف الصاروخي (RPG-2) و(03) صمامات هاون عيار 60 ملم، بالإضافة إلى مخزنين (02) وشريطين (02) للذخيرة و(4462) طلقة من مختلف العيارات ومركبة (01) رباعية الدفع وأغراض أخرى".

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "(04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وورقلة والأغواط، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (03) قنابل تقليدية الصنع بكل من بومرداس وسيدي بلعباس".

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وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (38) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة، كميات كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (07) قناطير و(22) كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

في هذا الصدد، "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف (183) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم ضبط كمية أخرى من نفس المادة بالنعامة تقدر بـ(154) كيلوغرام وأخرى بأدرار تقدر بـ(101) كيلوغرام".

وفي نفس السياق، "أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (38) تاجر مخدرات وحجزت قنطارين (02) و(84) كيلوغرام من الكيف المعالج وكيلوغرام (01) من مادة الكوكايين و(8819) قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من الجزائر العاصمة وعين تموشنت وتلمسان ووهران وبشار وتبسة وتيبازة وعنابة وورقلة وبجاية وسيدي بلعباس وتمنراست وإن أمناس".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وإيليزي وتندوف، (99) شخصا وحجزت (05) مركبات و(88) مولدا كهربائيا و(82) مطرقة ضغط و(04) أجهزة للكشف عن المعادن و(666) كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا أغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

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وتم توقيف "(12) شخصا وحجز (04) بنادق صيد و(5350) علبة من مادة التبغ و(6914) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من غليزان وتلمسان وعين الدفلى وأدرار وورقلة والوادي وغرداية وخنشلة وعين تموشنت. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ (14195) لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف".

وفي سياق آخر، "أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (46) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان والطارف".