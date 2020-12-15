و أوضح ذات المصدر أن كاسحة الألغام "الكاسح- 2" تعد "ثاني سفينة صائدة للألغام البحرية تستلمها الجزائر من الجيل الجديد موجهة لتأمين حركة ملاحة السفن البحرية وحماية السفن التجارية ضد أخطار الألغام في وقت الحرب أو في وقت الأزمات".
رسو كاسحة الألغام "الكاسح 2" اليوم الثلاثاء بالرصيف الشمالي للأميرالية
أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 15:05 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 9 مرات
الجزائر - رست يوم الثلاثاء بالرصيف الشمالي للأميرالية السفينة الحربية كاسحة الألغام "الكاسح- 2" وذلك في إطار تنفيذ برنامج تحديث وعصرنة الأسطول البحري من أجل تعزيز قوام المعركة في الجيش الوطني الشعبي والقوات البحرية، حسب ما أعلنه بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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