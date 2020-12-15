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رسو كاسحة الألغام "الكاسح 2" اليوم الثلاثاء بالرصيف الشمالي للأميرالية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 15:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
رسو كاسحة الألغام &quot;الكاسح 2&quot; اليوم الثلاثاء بالرصيف الشمالي للأميرالية

الجزائر - رست يوم الثلاثاء بالرصيف الشمالي للأميرالية السفينة الحربية كاسحة الألغام "الكاسح- 2" وذلك في إطار تنفيذ برنامج تحديث وعصرنة الأسطول البحري من أجل تعزيز قوام المعركة في الجيش الوطني الشعبي والقوات البحرية، حسب ما أعلنه بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات المصدر أن كاسحة الألغام "الكاسح- 2" تعد "ثاني سفينة صائدة للألغام البحرية تستلمها الجزائر من الجيل الجديد موجهة لتأمين حركة ملاحة السفن البحرية وحماية السفن التجارية ضد أخطار الألغام في وقت الحرب أو في وقت الأزمات".

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رسو كاسحة الألغام "الكاسح 2" اليوم الثلاثاء بالرصيف الشمالي للأميرالية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 15:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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