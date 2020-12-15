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الرئيس تبون يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب ويؤكد إستعداده للعمل معه على توطيد العلاقات الثنائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 14:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرات
الرئيس تبون يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب ويؤكد إستعداده للعمل معه على توطيد العلاقات الثنائية

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب، السيد جوزيف روبنيت بايدن، أكد له فيها استعداده للعمل معه على "توطيد العلاقات الثنائية" و"رفع التحديات" التي تواجه البلدين في إطار الحوار الاستراتيجي بينهما.

وكتب الرئيس تبون في برقية التهنئة: "يطيب لي بمناسبة انتخابكم الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسي، بتهاني الحارة، مشفوعة بتمنياتي الخالصة بالتوفيق والنجاح في مهمتكم النبيلة التي تصادف ظروفا صعبة ليس فقط بالنسبة للشعب الأمريكي ولكن للإنسانية جمعاء".

وأضاف قائلا: "إن اختيار شخصكم لتقلد هذا المنصب الرفيع لهو شهادة عرفان وتقدير لالتزامكم الدؤوب لخدمة الشعب الأمريكي وللروح الوحدوية التي تتسمون بها وكذا قيم الانفتاح والتسامح التي يرتكز عليها مشروعكم السياسي الذي حظي بتأييد مواطنيكم. فتجربتكم الطويلة والغنية ومعرفتكم بالقضايا الدولية وتمسككم بفضائل الدبلوماسية والحوار تمنحكم رصيدا كبيرا لتفعيل دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية من أجل بناء عالم أكثر أمنا وعدلا واستقرارا".

واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: "كما أود اغتنام هذه السانحة للإشادة بالعلاقات التاريخية بين بلدينا والمبنية على أسس الصداقة والاحترام والدعم المتبادل وأن أؤكد لكم عزمنا واستعدادنا للعمل سويا معكم على توطيد العلاقات الثنائية ورفع التحديات التي تواجهنا على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار الحوار الاستراتيجي بين بلدينا، والذي يشكل إطارا مهما للعمل على ترقية المصالح المشتركة بيننا وتوسيع آفاق التعاون الثنائي الوثيق".

وخلص الرئيس تبون الى القول: "وإذ أجدد لكم تمنياتي الحارة، تفضلوا، السيد الرئيس المنتخب، بقبول أسمى آيات التقدير".

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 18:30
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الرئيس تبون يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب ويؤكد إستعداده للعمل معه على توطيد العلاقات الثنائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 14:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرة   شارك

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