وكتب السيد تبون في تغريدة على حسابه بتويتر: "أتقدم إليكم السيد جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامريكية، بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم من طرف الشعب والمجمع الانتخابي وإني متأكد أن انتخابكم سيبعث الكثير من الأمل في العالم والولايات المتحدة الأمريكية. حظ موفق".
الرئيس تبون يقدم "أحر تهانيه" للرئيس الأمريكي بايدن
أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 14:56 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 18 مرات
الجزائر - تقدم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ب"أحر تهانيه" لجو بايدن، بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية.
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