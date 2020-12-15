حوادث المرور: وفاة 25 شخصا وإصابة 791 آخرين خلال أسبوع -

بطولة إفريقيا-2021: الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى في رحلة البحث عن متعاملين اقتصاديين -

رسو كاسحة الألغام الكاسح 2 اليوم الثلاثاء بالرصيف الشمالي للأميرالية -

كرة اليد / مونديال-2021: المنتخب الوطني يتوجه إلى بولونيا يوم الخميس -

الرئيس تبون يقدم أحر تهانيه للرئيس الأمريكي بايدن -

بن زيان: وضع كل الترتيبات اللازمة للانطلاق الجيد في الوسم الجامعي 2020- 2021 -

جراد يدعو الى صياغة تصور لإصلاح نظام الخدمات الجامعية -

فوز شباب بلوزداد خارج الديار على جمعية عين مليلة (4-2) -

جراد يدشن 2000 مقعد بيداغوجي بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة المسيلة -

اتحاد الجزائر: الهدف هو تأسيس مشروع لعب -

غوتيريس يقترح مبعوثه للشرق الأوسط ممثلا له في ليبيا -

أمن ولاية الجزائر: توقيف أزيد من 3500 شخص مشتبه فيه خلال شهر نوفمبر المنصرم -

الألعاب المتوسطية وهران-2022 : انتهاء وشيك لأشغال تجديد مرافق معهد التكوين بعين الترك -

السفير الروسي بالجزائر: إعلان ترامب لن يغير من طبيعة القضية الصحراوية كمسألة تصفية استعمار -

جراد : المؤسسات الناشئة مستقبل الجزائر -

جراد يدعو الأسرة الجامعية إلى جعل البحث العلمي في خدمة الاقلاع الاقتصاد الحقيقي -

زغماتي يشرف على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة -

انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما يوم 25 مارس -

انهاء مهام المدير العام واطارات أخرى للمؤسسة الاستشفائية العمومية للقبة -