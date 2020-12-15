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وفاة لمين خان : الجزائر تفقد واحدا من الرعيل الأول لثورة التحرير المجيدة (قوجيل)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - بعث رئيس مجلس الأمة بالنيابة السيد صالح قوجيل برقية تعزية اثر وفاة المجاهد عبد الرحمان خان مستذكرا مسيرته الحافلة عبر نضاله الطويل في الحركة الوطنية وفي الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لذات المجلس.

و جاء في البرقية: "بتأثير شديد وحزن عميق تلقيت نبأ انتقال المغفور له الاخ المجاهد عبد الرحمان أو "سي لمين " الى رحمة الله وعفوه ... إذ تفقد الجزائر اليوم واحدا من الرعيل الاول لثورة التحرير المجيدة المجاهد سي لمين تغمده المولى برحمته وأواه الى جواره ...فإننا نستذكر مسيرته الحافلة عبر نضاله الطويل في الحركة الوطنية وفي الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية وفي مختلف المسؤوليات والمهام التي طلب لها بعد استعادة السيادة الوطنية داخل الوطن وخارجة".

وقد كان الفقيد "واحدا من المؤسسين الرواد للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وعنصرا بارزا فيه "حسب ما أكده رئيس مجلس الامة بالنيابة الذي أضاف قائلا " وأمام قضاء الله وقدره لا أملك إلا التضرع للقدير الرحيم داعيا إياه أن يتغمده برحمته ويهيء له مقاما عاليا في جنته وينزله منزلا مباركا بين الابرار  والصديقين من عباده وحسن اولائك رفيقا كما اسأله أن ينزل الصبر والسلوان في قلوب اسرته الكريمة وذوي الافاضل ورفاق دربه ممن عرفوه".

كما أعرب السيد قوجيل من جهة أخرى نيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الامة و باسمه الخاص عن خالص العزاء وصادق المواساة وان يلهمهم منه صبرا وجميلا متمنيا للفقيد أن" ترقد روحه الطيبة وليغمره الخالق تعالى بالرحمة والغفران في رحاب جنة عرضها السموات والأرض".

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:53
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وفاة لمين خان : الجزائر تفقد واحدا من الرعيل الأول لثورة التحرير المجيدة (قوجيل)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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