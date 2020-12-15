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زغماتي يشرف على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 12:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
زغماتي يشرف على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة

تيبازة- أشرف وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي يوم الثلاثاء, على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) بحضور رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش و كذا الرئيس الأول و النائب العام للمحكمة العليا على التوالي عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد.

كما حضر مراسيم التدشين أيضا مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني ورئيسة مجلس للدولة محافظ الدولة لدى مجلس الدولة إلى جانب نواب ورؤساء مجالس قضاء كل من الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة ورؤساء نقابات مهنيي قطاع العدالة.

وبعد تدشينه للمدرسة قام الوزير بتنصيب المدير العام الجديد, عبد الكريم جادي, لهذا الصرح العلمي الجديد الذي تدعمت به المنظومة القضائية بالجزائر.

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للاشارة, فإن مقر هذه المدرسة يتسع ل1000 مقعد بيداغوجي, التحق بها هذه السنة 116 طالبا لمزاولة التكوين القاعدي. ويمتد تكوين الطلبة القضاة فيها لمدة أربعة (04) سنوات منها سنتين تدريب ميداني بشكل متناوب مع التكوين النظري والتطبيقي.

و تتربع المدرسة على مساحة 120 الف متر مربع حيث تم إنجازها بمعايير عالية وهندسة معمارية عصرية.

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زغماتي يشرف على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 12:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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