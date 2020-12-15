Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تأييد حكم براءة الناشط فضيل بومالة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 10:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
تأييد حكم براءة الناشط فضيل بومالة

 الجزائر- أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر, يوم الثلاثاء, الحكم القاضي ببراءة الناشط فضيل بومالة من تهمتي إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

وكانت محكمة الجنح لدار البيضاء بالجزائر العاصمة أدانت يوم 15 أكتوبر المنصرم الناشط فضيل بومالة بدفع غرامة تقدر ب 50000 دج عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح مع تبرأته من تهمتي اهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية مع رد المحجوزات.

وكانت ذات المحكمة التمست في 8 أكتوبر الماضي سنتين سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق الناشط بومالة لنفس التهم.

اقرأ أيضا : مجلس قضاء الجزائر يؤيد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزيرين السابقين ولد عباس و بركات

للتذكير التمست النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر يوم 8 ديسمبر الجاري خلال جلسة الاستئناف عقوبة عامين (02) حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 100.000 دج في حق الناشط فضيل بومالة بتهم تتمثل في المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تأييد حكم براءة الناشط فضيل بومالة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 10:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.15

انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما يوم 25 مارس

20.12.15

انهاء مهام المدير العام واطارات أخرى للمؤسسة الاستشفائية العمومية للقبة

20.12.15

وهران : انتهاء عملية رقمنة المسرح الجهوي "عبد القادر علولة" مطلع 2021

20.12.15

دخول جامعي : جراد يعد الطلبة بحل جميع المشاكل البيداغوجية وتلك المرتبطة بالوضع الصحي…

20.12.15

المسيلة : جراد يعطي إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021

20.12.15

تأييد حكم براءة الناشط فضيل بومالة

الأكثــر قـراءة

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

20.12.14

المغرب يعرقل عمل المبعوثين الأمميين للصحراء الغربية

20.12.14

البلدان العربية التي تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل "لا تجني أي فائدة خاصة"  