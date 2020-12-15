الهلال الأحمر الصحراوي يستلم قافلة مساعدات إنسانية قادمة من اسبانيا

الشهيد الحافظ - استلمت مؤسسة الهلال الأحمر الصحراوي, يوم الاثنين, قافلة مساعدات قادمة من اسبانيا, موجهة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين تضامنا مع الشعب الصحراوي.

و تضم قافلة المساعدات عشرات الشاحنات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم والمحملة بمختلف المساعدات الغذائية والدوائية والتجهيزات الموجهة إلى مؤسسات وقطاعات حكومية, حسبما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص).

و عبر مدير التعاون بمؤسسة الهلال الأحمر الصحراوي, نجيب محمد جدو, امتنانه لكل من ساهم في هذه المبادرة الانسانية, مبرزا "ان الشعوب الإسبانية المتضامنة دائما ما تنظم قوافل إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة, وملابس, وتجهيزات لدعم الشعب الصحراوي في صموده".

و في ذات السياق, شكر مدير التعاون أيضا المساعدات اللوجيستية التي قدمتها الجزائر الشقيقة لضمان وصول القافلة في أحسن الظروف.

ومن المنتظر أن تشرف لجنة من المؤسسة الإنسانية بمشاركة مسؤولين من قطاعات شريكة, على تسيير المراحل القادمة وصولا لتسليم المساعدات إلى مستحقيها, حسب ذات المصدر.

يذكر أن القافلة تأخرت عن موعد وصولها الأصلي بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة في كل الموانئ والمطارات بالعالم والتي فرضتها جائحة كورونا, غير أن المسؤولين بالمنظمة الإنسانية الهلال الأحمر الصحراوي يؤكدون أن كل المراحل الاجرائية الوقائية من هذا المرض تم احترامها بجدية وصرامة لضمان وصول القافلة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في ظروف صحية ملائمة.