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مشاركة المجلس الشعبي الوطني في ندوة افتراضية حول مكانة الحقوق الإنسانية للمرأة في القانون الدولي

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني، غدا الثلاثاء، في ندوة افتراضية حول مكانة الحقوق الإنسانية للمرأة في القانون الدولي وعلى ضوء الدستور الجديد والقوانين الوطنية، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الندوة التي تنظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ستناقش موضوعا رئيسيا يتمثل في "المشاركة الكاملة للمرأة في اتخاذ القرارات على المستوى العام".

وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في هذه الندوة بالنائبين صليحة مخرف وسعيدة إبراهيم بوناب.

للإشارة، فإن النائب صليحة مخرف هي رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، كما أنها عضو ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، بينما تحمل النائب بوناب صفة رئيسة مجموعة الصداقة والأخوة "الجزائر - الصحراء الغربية".

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مشاركة المجلس الشعبي الوطني في ندوة افتراضية حول مكانة الحقوق الإنسانية للمرأة في القانون الدولي
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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