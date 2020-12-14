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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية تطمئن فيها عن حالته الصحية

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية تطمئن فيها عن حالته الصحية

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية، السيدة أنجيلا ميركل، اطمأنت فيها عن حالته الصحية، كما تطرق الجانبان إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا وسبل ترقيته مستقبلا، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية، السيدة أنجيلا ميركل، اطمأنت فيها عن حالته الصحية. وبالمناسبة، قدم السيد الرئيس شكره الجزيل للسيدة المستشارة على العناية الطبية التي لقيها في ألمانيا".

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وتحادث الطرفان مطولا عن "الحالة الوبائية والاقتصادية في البلدين، كما تم التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا وسبل ترقيته مستقبلا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطور الأوضاع في ليبيا".

وعبرت في الأخير المستشارة الألمانية عن "تمنياتها بدوام الصحة للسيد الرئيس، طالبة منه نقل عبارات الصداقة للشعب الجزائري"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية تطمئن فيها عن حالته الصحية
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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