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الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية المسيلة 

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 18:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية المسيلة 

الجزائر - يقوم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، غدا الثلاثاء، على رأس وفد وزاري، بزيارة عمل إلى ولاية المسيلة، حيث سيعطي إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 ويعاين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع اجتماعي، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان: "سيقوم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، مرفوقا بوفد وزاري، بزيارة عمل إلى ولاية المسيلة أين سيعطي إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020 - 2021 ويعاين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع اجتماعي".

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الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية المسيلة 
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 18:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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