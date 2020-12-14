وجاء في البيان: "سيقوم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، مرفوقا بوفد وزاري، بزيارة عمل إلى ولاية المسيلة أين سيعطي إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020 - 2021 ويعاين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع اجتماعي".
الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية المسيلة
أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 18:19 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 8 مرات
الجزائر - يقوم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، غدا الثلاثاء، على رأس وفد وزاري، بزيارة عمل إلى ولاية المسيلة، حيث سيعطي إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 ويعاين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع اجتماعي، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الاول.
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