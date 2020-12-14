185 قصف استهدف 10 مواقع عسكرية للاحتلال وخسائر معتبرة خلال شهر -

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية تطمئن فيها عن حالته الصحية -

بن عبد الرحمن يقدم مشروع ضبط ميزانية 2018 أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني -

وزيرة الثقافة والفنون تقوم بزيارة إلى حي القصبة بالعاصمة -

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة -

مكافحة فيروس كورونا: اللقاح سيكون حتمًا مجانيًا للجميع -

المجلس الشعبي الوطني: عرض حول دور موبيليس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر -

الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية المسيلة -

الأمين العام للمنظمة العالمية السياحة يشيد بتجربة الجزائر الاستباقية لاحتواء جائحة كوفيد-19 -

السلطات المغربية تمنع التظاهر ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي -

دورة اتحاد شمال إفريقيا اقل من 20 سنة: صفوف المنتخب الجزائري خالية من أي إصابة بكوفيد-19 -

نقل: انجاز ميناء الحمدانية وتجديد الأسطول الجوي مفاتيح لدخول السوق الإفريقية -

كوفيد-19: تسجيل 495 إصابة جديدة و 431 حالة شفاء و 13 حالة وفاة -

ريغبي: مواجهة فرنسا بعقر ديارها تحفيز إضافي لبلوغ هدف التأهل -

الصحراء الغربية: جنوب افريقيا تنتقد قرار ترامب وتعتبره اعتراف بعدم الشرعية -

43 مؤسسة ناشئة تشارك السبت المقبل في الطبعة الثانية تحدي المؤسسات الناشئة الجزائرية -

إحياء اللائحة 1514 تعتبر صرخة انتفاض من البلدان التواقة إلى السلام -

فلسطين: خيانة الاحتلال المغربي أسوا من وباء كورونا -