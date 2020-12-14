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تمنراست: أمين العقال يعرب عن "سعادته الغامرة" بعد تماثل رئيس الجمهورية للشفاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 15:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

تمنراست - أعرب أمين العقال أحمد إيدابير يوم الاثنين بتمنراست عن "سعادته الغامرة" بعد تماثل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للشفاء.

وأكد السيد إيدابير في تصريح لـ/وأج "أنه يرفع باسمه وباسم كافة سكان تمنراست وقبائلها أسمى عبارات التبريك والتهاني إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد تماثله للشفاء" على إثر الكلمة التي ألقاها من ألمانيا حيث يواصل فترة النقاهة مطمئنا فيها الجزائريين بشأن تحسن وضعه الصحي.

وأوضح أمين العقال أن سكان الأهقار تابعوا باهتمام كبير مرحلة العلاج التي مر بها رئيس الجمهورية داخل الوطن و خارجه.

واضاف امين العقال مخاطبا  رئيس الجمهورية بقوله " لقد وجد سكان الأهقار فيكم الرجل الذي يحمل في قلبه حب الوطن والأمة فبادلوك حب بحب وحملوك في أفئدتهم واستبشروا خيرا بالجزائر الجديدة التي مهدت لها من خلال برنامجكم الانتخابي''.

وأشار السيد أحمد إيدابير بالمناسبة الى " أن كل سكان الأهقار يتضرعون إلى المولى عز وجل أن يبارك في عمر رئيس الجمهورية وأن يمتعه بالصحة والعافية لمواصلة العمل لبناء الجزائر الجديدة ".

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تمنراست: أمين العقال يعرب عن "سعادته الغامرة" بعد تماثل رئيس الجمهورية للشفاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 15:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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