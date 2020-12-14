رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

الجزائر - ذكرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها بالشروط التي يتوجب على الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج احترامها للاستفادة من رحلات الاجلاء المبرمجة.

وجاء في البيان الذي نشر عبر صفحة الشركة على الفايسبوك مساء أمس الأحد على أنه "في اطار برنامج الاجلاء الذي تتولاه الخطوط الجوية الجزائرية، يشترط احترام الشروط التالية فيما يخص الرحلات القادمة من الخارج نحو الجزائر".

وحددت الشركة خمسة شروط و هي حيازة المسافر على جواز سفر جزائري و أن يكون مسجلا لدى الممثليات القنصلية الجزائرية في الخارج و لديه تذكرة سفر على الخطوط الجوية الجزائرية مؤكدة على قائمة رحلات الاجلاء.

وفيما يتعلق بالشروط الصحية، فإن الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج يجب أن تكون لديهم شهادة سلبية لفحص "بي سي آر" على أن يكون قد أجري 72 ساعة قبل الرحلة.

كما يتعين عليهم ملأ استمارة الحالة الصحية وهي الوثيقة التي يمكن تحميلها على الرابط https://airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-en-ar .

ويتعلق الأمر بشهادة يتوجب على المسافرين تقديمها للمراقبة الصحية على مستوى مطار الهبوط الجزائري، حسب ذات البيان.

إقرأ أيضا: الخطوط الجوية الجزائرية: برمجة 24 رحلة اجلاء من 4 الى 19 ديسمبر يذكر أن برنامج رحلات الاجلاء التي تضمنه شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد تم الشروع فيه بتاريخ 4 ديسمبر الماضي وهو الآن في أسبوعه الثاني. ويشمل هذا البرنامج المقرر من 4 الى 19 ديسمبر 2020 سبعة (7) بلدان عبر العالم.

وحسب المخطط الذي سيق وأن اعلنت عنه الشركة، فقد برمجت لهذا الاسبوع رحلات بين باريس و الجزائر يومي 14 و 16 ديسمبر و بين مارسيليا- الجزائر يومي 15 و 17 ديسمبر.

وانطلاقا من اسبانيا تمت برمجة رحلة واحدة بين أليكانتي-الجزائر يوم 15 ديسمبر.

كما برمجت رحلات اجلاء أخرى انطلاقا من الامارات العربية المتحدة بين دبي-الجزائر أيام 14 و 16 و 19 ديسمبر و رحلة بين القاهرة-الجزائر يوم 17 ديسمبر. وفي نفس الإطار برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلة انطلاقا من العربية السعودية (جدة - الجزائر يوم 15 ديسمبر).

أما بالنسبة للرعايا العالقين في كندا، فقد تمت برمجة رحلة بين مونريال-الجزائر يوم 18 ديسمبر.