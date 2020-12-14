قضية فساد في قطاع السياحة : تأجيل محاكمة ثلاثة وزراء سابقين الى 28 ديسمبر

الجزائر- أجلت محكمة سيدي أمحمد، يوم الاثنين، الى 28 ديسمبر الجاري محاكمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزيرين السابقين عمار غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة.

وتقرر تأجيل الجلسة بسبب إصابة بعض محامي المتهمين بفيروس كورونا.

وتتعلق هذه القضية بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية في قطاع السياحة لفائدة المتعامل الاقتصادي بن فيسح محمد المتابع أيضا في هذه القضية .

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وقد سبق للقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد و أن أجل هذه القضية الاسبوع الفارط بسبب ارتباط بعض المتهمين بقضية المتعامل محي الدين طحكوت والتي كانت محل استئناف بمجلس قضاء الجزائر.