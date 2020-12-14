Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مواصلة حملات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لفائدة اللاجئين الصحراويين والمواطنين بتندوف

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 08:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
مواصلة حملات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لفائدة اللاجئين الصحراويين والمواطنين بتندوف

الجزائر - تواصلت , يوم الأحد, حمالات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19 التي أطلقها الجيش الوطني الشعبي لفائدة اللاجئين الصحراويين والمواطنين القاطنين بالمناطق النائية بولاية تندوف, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن "حملات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19 باستعمال اختبارات التشخيص السريع، تواصلت  حيث شهد المستشفى الميداني بولاية تندوف تنظيم العملية لفائدة اللاجئين الصحراويين، أين وفرت قيادة القطاع العملياتي الجنوبي كافة الوسائل الطبية لضمان استفادة جميع سكان المخيمات، وحمايتهم من الأمراض المتعلقة بفصل الشتاء، خاصة منها الأنفلونزا الموسمية، دون إغفال الكشف الدوري عن أعراض فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل فوري لوقايتهم في حال ظهور أية حالة مشتبه فيها لهذا الوباء".

ومن جهة أخرى، ذكر البيان أنه تم "تنظيم نفس الحملة الطبية لفائدة المواطنين على مستوى كل من مناطق تافقومت وحاسي منير بتندوف، وحاسي خبي بإقليم القطاع العملياتي الأوسط بولاية تندوف ببرج العقيد لطفي، والتي جرت في ظروف مثالية، ولاقت استحسانا منقطع النظير من طرف سكان هذه المناطق النائيةّ".

اقرأ أيضا :      حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا بالمناطق النائية

ويذكر ان الجيش الوطني الشعبي كان قد أطلق حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) لفائدة المناطق النائية "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي لمواطني المناطق النائية".

وكانت قيادة الناحية العسكرية الثالثة,نظمت ابتداء من يوم 08 ديسمبر الفارط, حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19, لفائدة سكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الثالثة بولايات أدرار, بشار وتندوف.

و كانت البداية بقرية القطراني ببني ونيف ومنطقة حاسي المير ببشار ومنطقة أم لعسل بتندوف, حيث تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الثالثة, الى جانب  تحسيس المواطنين حول خطورة هذا الوباء القاتل وطرق الوقاية منه".

آخر تعديل على الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 09:46
كلـمات مفتـاحيــة :
مواصلة حملات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لفائدة اللاجئين الصحراويين والمواطنين بتندوف
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 08:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.14

كريستوفر روس : قرار ترامب بخصوص الصحراء الغربية "أحمق وغير مدروس"

20.12.14

جمهورية مالطا تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.14

أكاديميون يناقشون إشكاليات التكوين في مجال المسرح

20.12.14

الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية تدين اعلان ترامب

20.12.14

اشتية: لا نريد لسلطات الاحتلال الاسرائيلي استخدام "مظلة" التطبيع لتكثيف الاستيطان

20.12.14

شركة بترو إير ستشرع في إنتاج الأكسجين الطبي والصناعي مطلع سنة 2021

الأكثــر قـراءة

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.11

نشاطات متنوعة بغرب البلاد إحياء الذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

20.12.12

الجزائر تجدد التأكيد أن النزاع في الصحراء الغربية "مسألة تصفية استعمار"

20.12.11

جيجل : انهيار صخري بالطريق الوطني رقم 43 دون تسجيل خسائر

20.12.11

الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد