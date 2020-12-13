المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول تعزيز واجهة (علم-سياسة) من أجل نهضة خضراء بمنطقة المتوسط

مصارعة / كأس العالم (اغريقو-رومانية): تأهل جباري الى نصف النهائي وفرغات ينافس من أجل البرونزية -

وزارة العدل: الحبس المؤقت لرشيد نكاز قانوني ولا يشوبه أي خلل -

باتنة: رحلة عشق مع الألوان المائية بريشة الفنان عزالدين معيريف -

عطار يشيد بالجهود المبذولة من طرف الدول العربية المصدرة للبترول في اطار اتفاق اوبك+ -

المنتخب الجزائري للدراجات يدخل معسكر تحضيري مطلع شهر يناير المقبل -

قرار وزاري مشترك يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل -

فلاحة: اتفاقية تمنح امتيازات جديدة لتحفيز المستثمرين في إطار قرضي الرفيق و التحدي -

كأس الكونفدرالية الافريقية : إجراء مباراة اتحاد الدرك - شبيبة القبائل يوم 22 ديسمبر -

نفط : انطلاق أشغال الدورة 105 لمجلس وزراء منظمة أوابك برئاسة عطار -

مجلس قضاء الجزائر يؤيد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزيرين السابقين ولد عباس و بركات -

مصفاة التكرير بأدرار: دور استراتيجي في تغطية طلب الولايات الجنوبية على المنتوجات النفطية -

غوتيريش: الحل في الصحراء الغربية لا يعتمد على اعترافات فردية للدول -

جيدو / البطولة الافريقية: المصارعون الجزائريون من أجل التؤهل للأولمبياد -

شطرنج/البطولة العربية المفتوحة للشباب : تسع ميداليات للجزائر من بينها ثلاث ذهبيات -

المشاركون في الندوة البرلمانية الأوروبية يطالبون بالتعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية -

الرابطة الاشتراكية العالمية تجدد دعمها لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير -

غرق سفينة صيد بخليج الجزائر و البحث جار عن ثلاثة بحارة مفقودين -

وهران : انطلاق حفرية بالموقع الروماني بورتيس مغنيس قبل نهاية السنة -

نائب سويدية تؤكد مواصلة العمل من أجل الدفع إلى الأمام بعملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية -