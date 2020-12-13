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المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول تعزيز واجهة (علم-سياسة) من أجل نهضة خضراء بمنطقة المتوسط

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 14:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول تعزيز واجهة (علم-سياسة) من أجل نهضة خضراء بمنطقة المتوسط

الجزائر -  يشارك المجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين في اجتماع افتراضي حول موضوع "تعزيز واجهة (علم-سياسة) من أجل نهضة خضراء في منطقة حوض المتوسط"، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع، الذي تنظمه الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة لبيئة وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط إلى جانب أمانة اتفاقية برشلونة، يهدف إلى "منح البرلمانيين والمختصين فرصة لمناقشة التحديات المناخية والبيئية الأكثر استعجالا في المنطقة الأورو-متوسطية، حيث سيتم ذلك من خلال تقريرين رئيسيين يتطرقان إلى وضعية البيئة والنمو في منطقة حوض المتوسط و كذا تقييم التقييم الأولي حول منطقة حوض المتوسط".

 للإشارة فإن المجلس الشعبي الوطني سيكون ممثلا خلال هذا الاجتماع بالنائبين ،عبد الجيد دنوني وعمار موسي.

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المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول تعزيز واجهة (علم-سياسة) من أجل نهضة خضراء بمنطقة المتوسط
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 14:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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