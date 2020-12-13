المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول تعزيز واجهة (علم-سياسة) من أجل نهضة خضراء بمنطقة المتوسط

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع، الذي تنظمه الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة لبيئة وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط إلى جانب أمانة اتفاقية برشلونة، يهدف إلى "منح البرلمانيين والمختصين فرصة لمناقشة التحديات المناخية والبيئية الأكثر استعجالا في المنطقة الأورو-متوسطية، حيث سيتم ذلك من خلال تقريرين رئيسيين يتطرقان إلى وضعية البيئة والنمو في منطقة حوض المتوسط و كذا تقييم التقييم الأولي حول منطقة حوض المتوسط".
للإشارة فإن المجلس الشعبي الوطني سيكون ممثلا خلال هذا الاجتماع بالنائبين ،عبد الجيد دنوني وعمار موسي.