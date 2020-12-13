Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس قضاء الجزائر يؤيد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزيرين السابقين ولد عباس و بركات

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 13:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
مجلس قضاء الجزائر يؤيد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزيرين السابقين ولد عباس و بركات

الجزائر - أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الأحد الاحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حق المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني والتي تورط فيها الوزيران السابقان جمال ولد عباس وسعيد بركات وعدد من الإطارات.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أدانت شهر سبتمبر الفارط وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات بالسجن النافذة لمدة 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما.

كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خلادي, ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج, ومدير التشريفات, جلولي سعيد, بسنتين حبسا نافذا منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج. وتمت أيضا في نفس القضية إدانة الوافي ولد عباس نجل الوزير جمال ولد عباس والمتواجد في حالة فرار بالخارج, ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون دج مع اصدار أمر بالقبض عليه.

اقرأ أيضا :        التماس 10 سنوات حبس نافذ لجمال ولد عباس و 8 سنوات لسعيد بركات

وكان النيابة العامة لذات المجلس قد التمست الأسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المتهم جمال ولد عباس وزير التضامن السابق و 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة لسعيد بركات المتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة.

كما التمس النائب العام عدة أحكام في حق متهمين آخرين منهم الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خلادي, ب 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة, فيما تراوح التماس باقي المتهمين بين 5 سنوات و 4 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة جميع الأملاك المتأتية من الجريمة وذلك عملا بأحكام قانون مكافحة الجريمة.

آخر تعديل على الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 13:49
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس قضاء الجزائر يؤيد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزيرين السابقين ولد عباس و بركات
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 13:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.13

قرار وزاري مشترك يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل

20.12.13

مسؤول إسباني يذكر بلاده بمسؤولياتها اتجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

20.12.13

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول تعزيز واجهة (علم-سياسة) من أجل نهضة خضراء بمنطقة…

20.12.13

فلاحة : توقيع اتفاقية تمنح امتيازات جديدة لتحفيز المستثمرين في إطار قرضي "الرفيق"…

20.12.13

كأس الكونفدرالية الافريقية : إجراء مباراة اتحاد الدرك - شبيبة القبائل يوم 22 ديسمبر

20.12.13

نائب ايطالية تؤكد على ضرورة ضمان احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

الأكثــر قـراءة

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.11

الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد

20.12.12

الجزائر تجدد التأكيد أن النزاع في الصحراء الغربية "مسألة تصفية استعمار"

20.12.11

نشاطات متنوعة بغرب البلاد إحياء الذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

20.12.11

جيجل : انهيار صخري بالطريق الوطني رقم 43 دون تسجيل خسائر