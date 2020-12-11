وجاء في البيان :"سيشارك الوزير الأول, السيد عبدالعزيز جراد , يوم السبت 12 ديسمبر 2020 , مرفوقا بوفد وزاري, في ندوة تاريخية ,تخليدا للذكرى الستين لـمظاهرات 11 ديسمبر 1960 بمقر الأرشيف الوطني".
"وبالمناسبة, -- يضيف البيان-- سيقوم الوزير الأول بزيارة معرض تاريخي يوثق بالصور والشهادات لمظاهرات 11 ديسمبر 1960".
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مظاهرات 11 ديسمبر 1960 : جراد يشارك السبت في ندوة تاريخية تخليدا لهذه الذكرى
أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 17:12 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 4 مرات
الجزائر - يشارك الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم السبت بالجزائر العاصمة في ندوة تاريخية تخليدا للذكرى ال60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960, حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان لمصالح الوزير الأول.
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