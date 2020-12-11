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مظاهرات 11 ديسمبر 1960 : جراد يشارك السبت في ندوة تاريخية تخليدا لهذه الذكرى

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 17:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - يشارك الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم السبت بالجزائر العاصمة في ندوة تاريخية تخليدا للذكرى ال60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960, حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان :"سيشارك الوزير الأول, السيد عبدالعزيز جراد , يوم السبت 12 ديسمبر 2020 , مرفوقا بوفد وزاري, في ندوة تاريخية ,تخليدا للذكرى الستين لـمظاهرات 11 ديسمبر 1960 بمقر الأرشيف الوطني".

"وبالمناسبة, -- يضيف البيان-- سيقوم الوزير الأول بزيارة معرض تاريخي يوثق بالصور والشهادات لمظاهرات 11 ديسمبر 1960".

 

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آخر تعديل على الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 17:23
كلـمات مفتـاحيــة :
مظاهرات 11 ديسمبر 1960 : جراد يشارك السبت في ندوة تاريخية تخليدا لهذه الذكرى
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 17:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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