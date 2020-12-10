فلاحة : نحو تعزيز صادرات زيت الزيتون الجزائري نحو الخارج -

تنظيم الطبعة الثالثة للمهرجان الدولي للكسكسي من 21 إلى 24 ديسمبر -

الانطلاق في مختلف المشاريع السكنية ضمن أولويات البرنامج الخماسي الحالي'' -

كوفيد-19: تسجيل 565 إصابة جديدة و481 حالة شفاء و10 وفيات -

المتحف المركزي للجيش: عدة نشاطات ومعرض للصور إحياء لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 -

عطار يستعرض مع الرئيس المدير العام لإيني آفاق الشراكة بين سوناطراك والشركة الايطالية ايني -

كوفيد-19 : تسقيف أسعار فحوصات السكانير والتحاليل البيولوجية للكشف عن الفيروس -

المدير العام للأمن الوطني يدشن عدة مرافق للشرطة بالبليدة -

فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية المحتاجة الى اعادة رسملة دورية -

لائحة البرلمان الاوروبي تفتقد للتوازن واللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة -

المجلس الوطني لحقوق الانسان يمنح جائزته السنوية للمحامي علي يحي عبد النور -

السفير الأوروبي بالجزائر يؤكد وجود إرادة لإعادة بعث العلاقات و الحوار بين الطرفين -

وزير الأمن الصحراوي : المعركة ضد الاحتلال قد تنتقل الى الأراضي المغربية -

الهلال الأحمر الجزائري : انطلاق قافلة مساعدات وطنية لفائدة قاطني المناطق النائية والحدودية -

المنتخب الجزائري ينهي سنة 2020 في المركز ال31 عالميا -

الطريق السيار شرق/غرب : دراسة خاصة بالمخاطر من أجل تسيير أفضل لورشة إعادة تأهيل نفق جبل الوحش -

مظاهرات 11 ديسمبر 1960: المديرية العامة للأمن الوطني تسطر برنامجا متنوعا وثريا -

اجتماع لتنفيذ خطة إنعاش المؤسسة للصناعات الالكترونية والمؤسسة للصناعات الكهرومنزلية -

دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة (الجزائر): لدينا الإمكانيات لبلوغ هدفنا -