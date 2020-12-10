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المتحف المركزي للجيش: عدة نشاطات ومعرض للصور إحياء لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 17:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر- نظم المتحف المركزي للجيش, يوم الخميس, عدة نشاطات ومعرض للصور تخليدا للذكرى الـ60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن إحياء هذه الذكرى يأتي "تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فيما يخص الاهتمام بالتاريخ الوطني وتلقينه للأجيال من خلال الاحتفال بمختلف الأعياد والمناسبات الوطنية".

وبالمناسبة, تم عرض شريط وثائقي بعنوان "الشعب لثورته احتضن" من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه, تلتها محاضرة تاريخية استذكرت "إحدى المحطات الهامة في الثورة التحريرية المباركة عندما خرج الشعب الجزائري في مظاهرات عارمة لتجديد مطالبه وعزمه لنيل الحرية واسترجاع السيادة الوطنية".

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كما قدم المجاهد جواب عبد المجيد --يضيف البيان-- "شهادة حية عن أهم الأحداث التي رافقت المظاهرات".

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المتحف المركزي للجيش: عدة نشاطات ومعرض للصور إحياء لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 17:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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