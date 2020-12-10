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إطلاق اسم الشهيد أحميدة قويدري على مقر المستودع الجهوي للذخيرة بتمنراست

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 14:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

 تمنراست-أطلق اسم الشهيد أحميدة قويدري يوم الخميس على مقر المستودع الجهوي للذخيرة بمنطقة أوتول (20 كلم شمال تمنراست) بالناحية العسكرية السادسة (ن-ع-6) ، وذلك في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى ألـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 ، حسبما أفادت قيادة الناحية العسكرية السادسة.

وأشرف على مراسم التسمية قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء عجرود محمد بحضور إطارات ذات الناحية و أفراد من الأسرة الثورية وممثلي عائلة الشهيد التي كرمت بالمناسبة .

وولد الشهيد أحميدة قويدري في 1930 بمنطقة تعنطاس بتنركوك (ولاية أدرار) حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 بالعرق الغربي الكبير بالولاية التاريخية الخامسة (المنطقة الثامنة ) برتبة جندي .

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وقد شارك الشهيد في عدة معارك منها معركة ''حاسي تاسلغة'' و''تامدة'' بنواحي البيض ، و ''بوعمود'' بالقرب من عين الصفراء و ''القعدة'' بمنطقة آفلو (ولاية الأغواط) سنة 1961 والتي سقط فيها في ميدان الشرف.

وتندرج عملية تسمية الهياكل العسكرية التابعة للناحية العسكرية السادسة (ن-ع-6 - تمنراست ) في إطار تنفيذ البرنامج المسطر من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلق بتسمية الهياكل والمنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني بأسماء شهداء الثورة التحريرية المجيدة بهدف استذكار مآثر هؤلاء الشهداء الأبرار الذين قدموا تضحيات جسام من أجل أن تنعم الجزائر بالحرية والكرامة .

كلـمات مفتـاحيــة :
إطلاق اسم الشهيد أحميدة قويدري على مقر المستودع الجهوي للذخيرة بتمنراست
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 14:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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