إطلاق اسم الشهيد أحميدة قويدري على مقر المستودع الجهوي للذخيرة بتمنراست

وأشرف على مراسم التسمية قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء عجرود محمد بحضور إطارات ذات الناحية و أفراد من الأسرة الثورية وممثلي عائلة الشهيد التي كرمت بالمناسبة .
وولد الشهيد أحميدة قويدري في 1930 بمنطقة تعنطاس بتنركوك (ولاية أدرار) حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 بالعرق الغربي الكبير بالولاية التاريخية الخامسة (المنطقة الثامنة ) برتبة جندي .
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وقد شارك الشهيد في عدة معارك منها معركة ''حاسي تاسلغة'' و''تامدة'' بنواحي البيض ، و ''بوعمود'' بالقرب من عين الصفراء و ''القعدة'' بمنطقة آفلو (ولاية الأغواط) سنة 1961 والتي سقط فيها في ميدان الشرف.
وتندرج عملية تسمية الهياكل العسكرية التابعة للناحية العسكرية السادسة (ن-ع-6 - تمنراست ) في إطار تنفيذ البرنامج المسطر من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلق بتسمية الهياكل والمنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني بأسماء شهداء الثورة التحريرية المجيدة بهدف استذكار مآثر هؤلاء الشهداء الأبرار الذين قدموا تضحيات جسام من أجل أن تنعم الجزائر بالحرية والكرامة .