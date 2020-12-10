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إطلاق اسم الشهيد "سويكات أحمد" على المستشفى العسكري المعدني بحمام ريغة

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 14:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر- أشرف قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء علي سيدان، يوم الخميس، على مراسم تسمية المستشفى العسكري المعدني بحمام ريغة باسم الشهيد "سويكات أحمد المدعو أحمد البطحي", حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

واوضح البيان أنه و"بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبطال وتضحيات مجاهدينا الأخيار، أشرف السيد اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، يوم 10 ديسمبر 2020, على مراسم تسمية المستشفى العسكري المعدني بحمام ريغة/ن ع1, باسم الشهيد (سويكات أحمد المدعو أحمد البطحي)".

وخلال مراسم الحفل, "قام قائد الناحية العسكرية الأولى، بإزاحة الستار على لوحة التسمية, ليتم في الختام تكريم عائلة الشهيد", يضيف المصدر ذاته.

ويعد الشهيد سويكات أحمد المدعو "أحمد البطحي" من مواليد 05 مارس 1923 بتيسمسيلت (فيالار سابقا)، ابن محمد وخلوة أم الخير. ترعرع وسط عائلة محافظة، و واصل تعليمه حتى القسم النهائي بثانوية مليانة، أين اشتغل في التجارة.

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و سنة 1945, عين الشهيد سويكات أحمد عضوا ببلدية فيالار، ليصبح نائبا لرئيس البلدية عقب انتخابات نظمت في نفس السنة.

كلف الشهيد سويكات بقيادة خلية لمناضلين, مهمتها التحضير لاندلاع الثورة التحريرية. وبتاريخ 09 أكتوبر 1956, اكتشفت سلطات الاحتلال وجود خلية ثورية بالمدينة, ليلتحق بعدها الشهيد بصفوف جيش التحرير الوطني بمنطقة بطحية القسم الثالث الناحية الرابعة المنطقة الثالثة الولاية الرابعة التاريخية, حيث كلف بمهمة محافظ سياسي, ولقب باسم "أحمد البطحي".

وأمام شجاعته وإقدامه، أسندت له مهمة قيادة الكتيبة المحمدية, التي امتد نشاطها من بطحية حتى جبل زكار أعالي مليانة, حيث خاض عدة معارك ضد قوات الاحتلال التي كبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد, ليسقط سنة 1959 في ميدان الشرف, نتيجة قصف للطائرات الفرنسية لمكان تواجدهم بالجبال الحصينة للكتيبة المحمدية بمنطقة بطحية.

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إطلاق اسم الشهيد "سويكات أحمد" على المستشفى العسكري المعدني بحمام ريغة
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 14:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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