مشاركة البرلمان الجزائري في ندوة برلمانية اوروبية حول الصحراء الغربية يوم 12 ديسمبر 2020

دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة (الجزائر): لدينا الإمكانيات لبلوغ هدفنا -

عطار يترأس الدورة 105 لمجلس وزراء منظمة أوابك الأحد المقبل -

تقرير المصير: نموذج تيمور الشرقية يمكن تحقيقه في الصحراء الغربية -

وهران: حجز 5488 قرص مهلوس -

مظاهرات 11 ديسمبر 1960 ألزمت فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة بالاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير -

محروقات: توقيع اتفاقية لدعم الشراكة في حوض بركين بين سوناطراك والمجمع الايطالي إيني -

نشرية خاصة أمطار رعدية وتساقط للبرد في شرق ووسط البلاد ابتداء من يوم الخميس -

ليبيا : جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي للتوافق على اختيار سلطة تنفيذية موحدة -

مستغانم: تفكيك شبكة دولية مختصة في السرقة والتهريب الدولي للمركبات -

إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان -

نقل : صدور المرسوم المتعلق بالبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في الجريدة الرسمية -

الأسقف هنري تيسيي : رجل ملتزم اختار الجزائر التي كان يكن لها حبا شديدا -

الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع القوات المغربية لليوم ال27 على التوالي -

المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها ينشر في الجريدة الرسمية -

المجلس الشعبي الوطني : مكتب المجلس يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية -

حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا بالمناطق النائية -

مالية : عرض مشروعي مرسومين يحددان كيفيات إعداد جدول التعداد -

الطريق السيار شرق-غرب : تعليمات باستكمال الشطر الأخير قبل نهاية 2021 -

تصدير أزيد من 1100 طن من حبيبات الفلين -