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مشاركة البرلمان الجزائري في ندوة برلمانية اوروبية حول الصحراء الغربية يوم 12 ديسمبر 2020

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 12:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تشارك رئيسة مجموعة الصداقة والاخوة مع الصحراء الغربية النائب في المجلس الشعبي الوطني سعيدة ابراهيم  بوناب يوم 12 ديسمبر الجاري في الندوة البرلمانية الاوروبية حول "التضامن مع الشعب الصحراوي" عبر منصة تواصل افتراضي، ما افاد به اليوم الخميس بيان لذات المجلس .

وأكد ذات المصدر أن السيدة بوناب تشارك في هذه الندوة بعد تلقيها دعوة من المجموعات البرلمانية البلجيكية والايطالية في البرلمان الاوروبي .

آخر تعديل على الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 12:41
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مشاركة البرلمان الجزائري في ندوة برلمانية اوروبية حول الصحراء الغربية يوم 12 ديسمبر 2020
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 12:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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