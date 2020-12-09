الجزائر- تم يوم الأربعاء, بمناسبة احياء الذكرى ال60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960, تسمية المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باسم المجاهد المتوفي خلوي الطاهر المدعو "محمد الطاهر", حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .