Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تسمية المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باسم المجاهد المتوفي خلوي الطاهر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 19:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر- تم يوم الأربعاء, بمناسبة احياء الذكرى ال60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960, تسمية المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باسم المجاهد المتوفي خلوي الطاهر المدعو "محمد الطاهر", حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

أوضح نفس المصدر أنه "إحياء للذكرى الستين (60) لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتنفيذا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي, تم اليوم 09 ديسمبر 2020, تسمية المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باسم المجاهد المتوفى خلوي الطاهر المدعو +محمد الطاهر+ في حفل ترأس مراسمه السيد اللواء حمبلي نور الدين, قائد الناحية العسكرية الخامسة".

اقرأ أيضا :  قسنطينة/ كوفيد-19 : الدرك الوطني يكثف من خرجات التحسيس لفائدة التجار

وحسب نفس المصدر, فان الحفل عرف حضور "ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد".

كلـمات مفتـاحيــة :
تسمية المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باسم المجاهد المتوفي خلوي الطاهر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 19:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.09

نقل : صدور المرسوم المتعلق بالبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في الجريدة الرسمية

20.12.09

الأسقف هنري تيسيي : رجل "ملتزم" اختار الجزائر التي كان يكن لها حبا شديدا

20.12.09

الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع القوات المغربية لليوم ال27 على التوالي

20.12.09

تحديد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى

20.12.09

الصحراء الغربية: الاتحاد الأوروبي مطالب بالالتزام بقرار المحكمة الأوروبية بشأن المنتجات…

20.12.09

المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها ينشر في الجريدة الرسمية

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين

20.12.08

سكنات عدل: الوقوف على انشغالات وتحفظات المواطنين بأحياء في العاصمة و بومرداس 

20.12.08

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية

20.12.07

الجلفة: إعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي ضمن مشروع جمعوي