تسمية المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باسم المجاهد المتوفي خلوي الطاهر

أوضح نفس المصدر أنه "إحياء للذكرى الستين (60) لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتنفيذا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي, تم اليوم 09 ديسمبر 2020, تسمية المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باسم المجاهد المتوفى خلوي الطاهر المدعو +محمد الطاهر+ في حفل ترأس مراسمه السيد اللواء حمبلي نور الدين, قائد الناحية العسكرية الخامسة".
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وحسب نفس المصدر, فان الحفل عرف حضور "ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد".