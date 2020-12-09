المجلس الشعبي الوطني : مكتب المجلس يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية

الجزائر - قام مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة في اجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين بضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية التي تقرر استئنافها بجلسة للأسئلة الشفوية يوم الخميس 17 ديسمبر.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن "المكتب أحال في منطلق أشغاله مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية لدراسته ثم ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية التي تقرر استئنافها بجلسة للأسئلة الشفوية يوم الخميس 17 ديسمبر تليها جلسة عامة يومي الاثنين 21 والثلاثاء 22 ديسمبر تخصص لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 والمصادقة عليه، وكذا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد".

وفي هذا السياق, أعلن المكتب شغور مقعدي نائبين بسبب الوفاة واطلع على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص تصريحات نواب جدد تتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

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إلى جانب ذلك، وافق مكتب المجلس على "طلب تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية لتنظيم يوم برلماني حول تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وطلب آخر تقدمت به لجنة الدفاع الوطني لتنظيم زيارات استعلامية، إضافة إلى قضايا إدارية تهم سير المجلس", يضيف ذات البيان.