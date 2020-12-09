مجلس الأمة يعمل في إطار "مقاربة مستدامة" على تحسين وتطوير طرائق العمل البرلماني

الجزائر- أكد الأمين العام لمجلس الأمة, محمد دريسي دادة, خلال مشاركته يوم الأربعاء في مائدة مستديرة نظمت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد حول "المبادئ المشتركة في مجال مرافقة البرلمانات", أن المجلس يعمل في إطار "مقاربة مستدامة" على تحسين وتطوير طرائق العمل البرلماني.

وأوضح بيان للمجلس أن الأمين العام أبرز, خلال تدخله في هذه المائدة المستديرة التي نظمت من طرف الاتحاد البرلماني الدولي, بالتعاون مع برلمان أوغندا, أن مجلس الأمة "يعمل في اطار مقاربة مستدامة على تحسين وتطوير طرائق العمل البرلماني من خلال التعاون مع شركائه كبرنامج الامم المتحدة الانمائي, مؤسسة وستمنستر للديمقراطية والاتحاد البرلماني الدولي".

واشار المسؤول ذاته الى أن "عملية تقييم الأداء تجرى داخليا من خلال التقرير السنوي الذي يعرضه المراقب البرلماني أمام هيئة التنسيق وكذا التقرير الذي يعده الأمين العام كل ستة أشهر ويعرضه أمام نفس الهيئة, كما ان المجلس يخضع لمراقبة وتقييم خارجي من طرف مجلس المحاسبة".

وتم خلال هذه المائدة المستديرة تنظيم حلقة نقاش للرد على مجموعة تساؤلات حول "أهمية متابعة وتقييم عمل البرلمانات وأهم المؤشرات القابلة للقياس من اجل الوصول الى تحقيق النتائج وكذا الوسائل والطرق المستخدمة لتقييم وقياس الأداء والأطراف المؤهلة للقيام بعملية التقييم".

وقد أجمع المشاركون في هذا الاطار على أن الهدف من تقييم أداء البرلمانات هو "السعي لبناء مؤسسة فعالة وكفؤة في الأداء بأحسن الطرق دون هدر للوقت والتكاليف".