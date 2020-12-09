Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمة يعمل في إطار "مقاربة مستدامة" على تحسين وتطوير طرائق العمل البرلماني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
مجلس الأمة يعمل في إطار &quot;مقاربة مستدامة&quot; على تحسين وتطوير طرائق العمل البرلماني

الجزائر- أكد الأمين العام لمجلس الأمة, محمد دريسي دادة, خلال مشاركته يوم الأربعاء في مائدة مستديرة نظمت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد حول "المبادئ المشتركة في مجال مرافقة البرلمانات", أن المجلس يعمل في إطار "مقاربة مستدامة" على تحسين وتطوير طرائق العمل البرلماني.

وأوضح بيان للمجلس أن الأمين العام أبرز, خلال تدخله في هذه المائدة المستديرة التي نظمت من طرف الاتحاد البرلماني الدولي, بالتعاون مع برلمان أوغندا, أن مجلس الأمة "يعمل في اطار مقاربة مستدامة على تحسين وتطوير طرائق العمل البرلماني من خلال التعاون مع شركائه كبرنامج الامم المتحدة الانمائي, مؤسسة وستمنستر للديمقراطية والاتحاد البرلماني الدولي".

واشار المسؤول ذاته الى أن "عملية تقييم الأداء تجرى داخليا من خلال التقرير السنوي الذي يعرضه المراقب البرلماني أمام هيئة التنسيق وكذا التقرير الذي يعده الأمين العام كل ستة أشهر ويعرضه أمام نفس الهيئة, كما ان المجلس يخضع لمراقبة وتقييم خارجي من طرف مجلس المحاسبة".

وتم خلال هذه المائدة المستديرة تنظيم حلقة نقاش للرد على مجموعة تساؤلات حول "أهمية متابعة وتقييم عمل البرلمانات وأهم المؤشرات القابلة للقياس من اجل الوصول الى تحقيق النتائج وكذا الوسائل والطرق المستخدمة لتقييم وقياس الأداء والأطراف المؤهلة للقيام بعملية التقييم".

وقد أجمع المشاركون في هذا الاطار على أن الهدف من تقييم أداء البرلمانات هو "السعي لبناء مؤسسة فعالة وكفؤة في الأداء بأحسن الطرق دون هدر للوقت والتكاليف".

آخر تعديل على الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:37
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة يعمل في إطار "مقاربة مستدامة" على تحسين وتطوير طرائق العمل البرلماني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.09

ج.عين مليلة-ش.بلوزداد و م.الجزائر-ا.المدية يوم الثلاثاء المقبل (00ر15)

20.12.09

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 275 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

20.12.09

تقرير محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية : " قاعدة عمل جيدة" لانجاح الانتقال…

20.12.09

كرة القدم/منافسات ما بين الأندية للكاف : عدم اجراء 8 مباريات من الدور التمهيدي اياب

20.12.09

تنس/المسلك الدولي النسوي - دورة المنستير (فردي) : اقصاء الجزائرية ايبو في الدور الأول

20.12.09

اجتماع الحكومة : دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي المالية والأشغال العمومية

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.07

الرئيس غالي يطالب بإسكات صوت البنادق في الصحراء الغربية بجهد إفريقي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.07

الجلفة: إعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي ضمن مشروع جمعوي

20.12.08

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين