توقيف 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وضبط أزيد من 20 قنطارا من الكيف المعالج خلال أسبوع

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي خنشلة وتيارت، ودمرت 12 مخبأ للجماعات الإرهابية وضبطت أزيد من 20 قنطارا من الكيف المعالج مع توقيف 28 تاجر مخدرات خلال الفترة الممتدة من 2 الى 8 من ديسمبر الجاري عبر مختلف جهات الوطن، حسب ما أفادت به يوم الاربعاء حصيلة عملياتية للجيش.

وأوضح المصدر ذاته أنه في "سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 ديسمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وفي إطار مكافحة الإرهاب، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (13) عنصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وتيارت، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (12) مخبأ للجماعات الإرهابية و(03) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى بكل من برج بوعريريج وجيجل وسكيكدة وبومرداس".

أما وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات في البلاد، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (28) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ (22) قنطارا و(20،675) كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

وفي هذا الصدد، "ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالنعامة (14) قنطارا و(83،5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (08) تجار مخدرات ببشار وضبط (06) قناطير و(84) كيلوغرام من الكيف المعالج و(1440) قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره (240) مليون سنتيم و(6270) أورو.

وفي نفس السياق، أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (20) تاجر مخدرات وحجزت (53،175) كيلوغرام من الكيف المعالج و(25913) قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من تلمسان ووهران وسطيف وسوق أهراس وغليزان وبومرداس والبليدة والأغواط وتبسة".

ومن جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وعين أمناس وجانت، (79) شخصا وحجزت (17) مركبة و(217) مولدا كهربائيا و(116) مطرقة ضغط و(09) أجهزة للكشف عن المعادن و(09) أكياس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا أغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب (97،217) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف (03) أشخاص وحجز (03) بنادق صيد و(05) قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بسكرة وتبسة وباتنة وسعيدة.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (19818) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف".

وفي سياق آخر، أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة والأغواط وغليزان وتبسة وسوق أهراس وعين قزام.