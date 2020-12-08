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احياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 16:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر- تحيي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, بالشراكة مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, هذا الأربعاء, اليوم الدولي لمكافحة الفساد من خلال تنظيم لقاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, تحت عنوان "الشبكة الوطنية للنزاهة, آلية لدعم المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته", حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

واختارت منظمة الأمم المتحدة هذه السنة شعار "التعافي تحت راية النزاهة" ليتناسب مع الوضع الصحي الاستثنائي الذي يشهده العالم جراء جائحة كورونا.

ويشارك في فعاليات هذا اللقاء, من مقر المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, طارق كور, والمقيمة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر, بليرتا أليكو, ممثلون عن مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية والأسرة الجامعية, بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الاعلام.

ويهدف اللقاء-حسب ذات البيان- إلى عرض مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة على ممثلي المجتمع المدني والمشاركين في اللقاء وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز دور المجتمع المدني في ترقية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.

اقرأ أيضا : كور: إنشاء شبكة وطنية للنزاهة يهدف للوقاية من الفساد

وينشط هذا اللقاء, الذي يندرج في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية, المبرمة شهر نوفمبر 2019, والرامية الى دعم صياغة مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين في مجال مكافحة الفساد, وسيكون مفتوحا للجمهور, من خلال بثه على المباشر, عبر قناة اليوتوب الخاصة بالهيئة :

(http://www.youtube.com/channel/UCBbNEz35p5fijTCF LBu80sg).

كلـمات مفتـاحيــة :
احياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 16:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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