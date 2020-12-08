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جثمان أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي يصل مطار هواري بومدين الدولي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 14:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر- وصل منتصف نهار يوم الثلاثاء, جثمان أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي, إلى مطار هواري بومدين الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ومن المنتظر أن يوارى جثمان الفقيد الذي توفي في الفاتح ديسمبر الجاري, بمدينة ليون (فرنسا), يوم الأربعاء, في الكنيسة الصغيرة "القديسة مونيك" التابعة لكاتدرائية السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة بجانب الكاردينال دوفال دون حضور جمهور كبير, حسبما أعلنت عنه أسقفية الجزائر العاصمة في وقت سابق.

ومن المقرر إقامة حفل ديني في كنيسة السيدة الافريقية سيبث مباشرة على صفحة الفايسبوك الخاصة بالكنيسة (https://www.facebook.com/notredameafrique) كما يمكن متابعته من ساحة الكنيسة بواسطة مكبرات الصوت.

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وقد تم اتخاذ هذه الترتيبات كون الأماكن ستكون محدودة جدا بسبب الوضع الصحي المرتبط بجائحة (كوفيد-19).

وتوفي أسقف الجزائر السابق في 1 ديسمبر الجاري بدينة ليون الفرنسية عن عمر ناهز 91 سنة, وقد عرف بتعلقه الشديد بالجزائر حيث حصل على الجنسية الجزائرية سنة 1966.

ولد هنري تيسيي يوم 21 يوليو 1929 بليون (فرنسا), و هو قس كاثوليكي فرانكو-جزائري تم تعيينه كراعي للابريشية الجزائرية سنة 1955 ثم اسقف وهران من طرف البابا بولس السادس سنة 1972 قبل ان يصبح بعدها اسقف الجزائر سنة 1988. و كان الفقيد متعلقا بالحوار بين الديانات.

كلـمات مفتـاحيــة :
جثمان أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي يصل مطار هواري بومدين الدولي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 14:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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