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المجلس الشعبي الوطني يشارك في المشاورات حول الاحكام التشريعية النموذجية لضحايا الارهاب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 13:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
المجلس الشعبي الوطني يشارك في المشاورات حول الاحكام التشريعية النموذجية لضحايا الارهاب

الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني، غدا الاربعاء، في جولة ثالثة من سلسلة المشاورات الافتراضية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع مكتبي الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة، حول "الأحكام التشريعية النموذجية لضحايا الإرهاب"، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد المشاورات الأولى والثانية التي خصصت على التوالي لبحث موضوعي "تعويض ضحايا الإرهاب" و"تذكر ضحايا الإرهاب والاعتراف بهم" ستخصص أشغال هذه المشاورات لبحث موضوع "مساعدة ودعم ضحايا الإرهاب".

وسيمثل المجلس الشعبي الوطني في أشغال هذه المشاورات النائب صديق شهاب، يضيف بيان المجلس.

ومن جهتها، تشارك النائب سعيدة إبراهيم بوناب في الاجتماع السنوي لشبكة النساء الوسيطات في منطقة البحر الأبيض المتوسط المقرر غدا الاربعاء عن طريق التحاضر عن بعد.     

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة محورين هما "نظرة عامة سريعة على الأنشطة التي تم الاضطلاع بها والتقدم المحرز والتحديات التي يجب التغلب عليها" و" أين نقف أين نريد أن نذهب؟ تأملات في التنمية المستقبلية لأجندة شبكة النساء الوسيطات في منطقة البحر الأبيض المتوسط للعقدين المقبلين وأيّ دور لها"، حسب المصدر ذاته.

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المجلس الشعبي الوطني يشارك في المشاورات حول الاحكام التشريعية النموذجية لضحايا الارهاب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 13:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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