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الطارف : إجلاء مسافرين جزائريين من تونس

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 16:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
الطارف : إجلاء مسافرين جزائريين من تونس

الطارف- عبر حوالي 530 مسافرا جزائريا مختلف المراكز الحدودية بشرق البلاد قادمين من تونس  والتي من بينها مركزي أم الطبول والعيون التابعين لولاية الطارف وذلك في ظل الاحترام الصارم للبروتكول الصحي الخاص بكوفيد-19 لاسيما اختبار "بي سي أر", حسب ما علم يوم الاثنين من المكلف بالاتصال بالأمن الولائي.

وأوضح محافظ الشرطة الرئيسي محمد كريم لعبيدي بأن هؤلاء المسافرون عبروا بتاريخ 6 ديسمبر الجاري المركزين الحدوديين لأم الطبول والعيون و كذا المراكز الحدودية المتواجدة بولايات كل من سوق أهراس وتبسة والوادي في ظل احترام التدابير الاحترازية الموصى بها في إطار مكافحة تفشي كوفيد-19 .

وخضع المسافرون المعنيون للبروتوكول الصحي لاسيما استظهار نتائج اختبار "بي سي أر" التي تقدم 72 ساعة بعد تاريخ الانطلاق, حسب ذات المصدر.

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وسلمت للمسافرين الذين عبروا المركزين الحدوديين لولاية الطارف مطويات تحوي معلومات مفصلة حول فيروس كورونا مع تنشيط عمليات تحسيسية أخرى حول المخاطر المتعلقة بعدم احترام تدابير الوقاية و الحماية من هذا الفيروس لاسيما ارتداء القناع الواقي و التباعد الجسدي, حسب ذات المصدر, الذي أفاد بأن هذين المركزين الحدوديين خضعا في وقت سابق للتنظيف و التعقيم و ذلك في إطار عملية نظمتها مصالح الشرطة.

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الطارف : إجلاء مسافرين جزائريين من تونس
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 16:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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