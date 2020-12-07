Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محو الأمية: انطلاق الموسم الدراسي غدا الثلاثاء عبر كافة التراب الوطني

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 12:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
محو الأمية: انطلاق الموسم الدراسي غدا الثلاثاء عبر كافة التراب الوطني

الجزائر - كشف الديوان الوطني لمحو الامية وتعليم الكبار، يوم الاثنين، عن الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2020 -2021  لفصول محو الامية وتعليم الكبار غدا الثلاثاء عبر كافة التراب الوطني، حسب ما اورده بيان لهذه المؤسسة التعليمية.

واضاف البيان انه "سيتم انتهاج دخول تدريجي يتكيف وخصوصيات كل فصل حسب هيئة الانتساب وجاهزية هيكل الاستقبال والمنطقة، بعد الانقطاع الذي عرفه هذا النمط من التعليم منذ شهر مارس المنصرم على غرار بقية الانماط التعليمية بسبب جائحة كورونا حفاظا على صحة الدارسين وعائلاتهم".

إقرأ أيضا:  انخفاض نسبة الأمية في الجزائر إلى 8.71%

وعليه يؤكد الديوان على العمل بالتنسيق مع شركائه من مختلف القطاعات والمجتمع المدني الفاعلين في مجال محو الامية على "تهيئة الشروط المادية والبشرية والبيداغوجية" لتمكين الجزائريين والجزائريات الذين لم تسعفهم الظروف للالتحاق بمقاعد التعليم النظامي من حقهم في التعليم وذلك في "اطار النظرة الشمولية للتربية التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية لضمان حق التعليم للجميع صغارا وكبارا والتعلم مدى الحياة" .

وقد تم اعداد مجموعة من الترتيبات من شانها ضمان صحة الدارسين والمدرسين من خلال تنفيذ صارم لبرتوكول صحي خاص وباعتماد افواج تربوية بمعدل 10 دارسين مع التأكيد على ان "لا يفتح اي فصل الا بتوفر كل الشروط من حيث الهياكل المستقبلية والتدابير الوقائية وفي نفس الوقت ضرورة الالتزام لما ورد في التنظيم التربوي الجديد بهذا الظرف وتطبيق عمليات الاستدراك والتقويم بما يسمح بمعالجة ما ترتب من اثار عن انقطاع التعلم لعدة اشهر".

كلـمات مفتـاحيــة :
محو الأمية: انطلاق الموسم الدراسي غدا الثلاثاء عبر كافة التراب الوطني
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 12:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.07

الرابطة الأولى / ا.بلعباس - م.الجزائر: "العميد" يبحث عن انطلاقة موفقة في سيدي بلعباس

20.12.07

محو الأمية: انطلاق الموسم الدراسي غدا الثلاثاء عبر كافة التراب الوطني

20.12.07

السيد رزيق يتحادث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

20.12.07

إبرام اتفاقية تعاون بين جامعة وهران 1 وجامعة أدرار في مجال البحث العلمي

20.12.07

تأجيل محاكمة أويحيى وزعلان وغول في قضية فساد بقطاع السياحة بسكيكدة ليوم 14 ديسمبر

20.12.07

قمة الاتحاد الإفريقي: القضية الصحراوية تعود لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي

الأكثــر قـراءة

20.12.04

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.01

الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تستحدث منحة كوفيد-19 للتعويض عن الإصابة