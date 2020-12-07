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محكمة القليعة (تيبازة): إدانة كريم طابو بسنة سجنا موقوفة النفاذ و 100 ألف دج غرامة

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 11:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
محكمة القليعة (تيبازة): إدانة كريم طابو بسنة سجنا موقوفة النفاذ و 100 ألف دج غرامة

تيبازة  - قضت محكمة القليعة بتيبازة اليوم الاثنين ابتدائيا و حضوريا سنة سجنا موقوفة النفاذ و غرامة مالية تقدر ب100 ألف دينار في حق كريم طابو، رئيس حزب الاجتماعي الديمقراطي، غير معتمد المتهم ب"إضعاف معنويات الجيش".

كما قضت غرفة الجنح لذات المحكمة بإسقاط تهمة "تهديد الوحدة الوطنية" على كريم طابو، بعد التداول على القضية التي تعود وقائعها لشهر مايو من سنة .2019.

وكانت نيابة محكمة القليعة التي تابعت كريم طابو بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" و"تهديد الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطني"، قد إلتمست ثلاث سنوات سجنا نافذة و 100 ألف دينار غرامة مالية على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها يومها "خطيرة و وجهت الرأي العام في ظرف سياسي حساس كانت تمر به البلاد".

وأكدت هيئة دفاع المدان، كريم طابو أنها ستقدم بإجراءات إستئناف الحكم القضائي الصادر اليوم عن محكمة القليعة.

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من جهته، رافع المتهم كريم طابو من أجل براءته، مشددا على أنه يقبل أن توجه له كل التهم إلا تهمة "الإضرار بالدفاع الوطني وتهديد الوحدة الوطنية وإحباط معنويات الجيش"، مبرزا أنه مناضل سياسي يضع لنفسه حدودا أخلاقية أبرزها عدم التعرض لمؤسسة الجيش التي تعتبر "تاجا فوق رؤوسنا" كما قال.

وتم تأجيل محاكمة كريم طابو لسبعة مرات متتالية أغلبها كانت بطلب من دفاع المتهم. كما أجلت في وقت سابق هيئة المحكمة الفصل في القضية بسبب تدابير جائحة كورونا التي أعلنت من قبل وزارة الصحة.

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محكمة القليعة (تيبازة): إدانة كريم طابو بسنة سجنا موقوفة النفاذ و 100 ألف دج غرامة
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 11:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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