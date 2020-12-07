وفاة الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية جمال الدين بسو

الجزائر - توفي اليوم الاثنين الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية، جمال الدين بسو عن عمر ناهز 51 سنة بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما علم من أقاربه.

الفقيد من مواليد 12 أغسطس 1969 بالجزائر العاصمة ومتحصل على شهادة في اللغات الأجنبية "تخصص: انجليزية" كما قام بتغطية العديد من الأحداث الوطنية والدولية طيلة مشواره المهني قبل أن يتولى منصب نائب رئيس التحرير بالقسم الوطني للوكالة.

المرحوم الزميل جمال الدين بسو سيوارى الثرى اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر بمقبرة قاريدي بالعاصمة.

على اثر هذه الفاجعة الأليمة يتقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، والمدير العام لوكالة الإنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي وكذا كافة صحفيي وعمال الوكالة باحر التعازي لأسرة الفقيد و أقاربه.