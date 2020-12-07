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السيد بوقدوم يترأس مناصفة أشغال الاجتماع ال12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 09:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
السيد بوقدوم يترأس مناصفة أشغال الاجتماع ال12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي

الجزائر - يترأس وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، غدا الاثنين عن طريق تقنية التواصل المرئي الى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، اشغال الاجتماع ال12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي، حسبما افاد به يوم الاحد بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الذي يعتبر اعلى منتدى تشاور و حوار سياسي منبثق من اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي، سيقوم الطرفان بتقييم شامل للعلاقات و التعاون بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية و كذا القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة الى تنفيذ اتفاق الشراكة، يضيف البيان.

كما سيتطرق الطرفان للأولويات المشتركة للشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي للسنوات المقبلة حيث سيتبادلان كذلك وجهات النظر حول مسائل التنقل التي لها علاقة بملف الهجرة في مختلف أوجهه الثنائية و الشاملة.

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السيد بوقدوم يترأس مناصفة أشغال الاجتماع ال12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 09:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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