Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تقلبات جوية : الجيش الوطني الشعبي يتدخل لفتح الطرق وفك العزلة على المواطنين بباتنة

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر - تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى بلدية لارباع بالقطاع العسكري بباتنة لفتح المسالك والطرق وفك العزلة على المواطنين, على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها العديد من الولايات عبر الوطن, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "على إثر التقلبات الجوية الأخيرة بالولايات الشرقية للوطن والتي عرفت تساقط كميات معتبرة من الثلوج, تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي, على مستوى بلدية لارباع بالقطاع العسكري باتنة بالناحية العسكرية الخامسة, لفتح المسالك والطرق وفك العزلة على المواطنين على طول الطريق الرابط بين منطقتي لارباع وتقصريت, باستعمال آليات ومعدات تم تسخيرها لهذا الغرض".

للتذكير, كان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلن في نشرية خاصة له عن تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1.000 متر بوسط وشرق وغرب الوطن.

آخر تعديل على الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 18:18
كلـمات مفتـاحيــة :
تقلبات جوية : الجيش الوطني الشعبي يتدخل لفتح الطرق وفك العزلة على المواطنين بباتنة
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.06

برنامج عدل: اجتماع تنسيقي لتسريع مشاريع التهيئة الخارجية ل10 الاف وحدة بالعاصمة

20.12.06

طاقات متجددة و فعالية طاقوية: "كناس" و محافظة الطاقات المتجددة يوقعان اتفاقية تعاون

20.12.06

الصحراء الغربية : الرئيس غالي يطالب بانسحاب المغرب من الأراضي المحتلة

20.12.06

ملاكمة/البطولة العربية النسوية : ممثلات الجزائر تواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة

20.12.06

تقلبات جوية : الجيش الوطني الشعبي يتدخل لفتح الطرق وفك العزلة على المواطنين بباتنة

20.12.06

حادث اصطدام ثلاث بواخر بميناء بجاية

الأكثــر قـراءة

20.12.04

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بجيجل

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"