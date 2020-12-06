الجزائر - التشيك: ابرام مذكرة تعاون في المجال المنجمي قريبا

الجزائر- سيتم عما قريب ابرام مذكرة تعاون بين الجزائر وجمهورية التشيك في قطاع المناجم، وذلك بمناسبة زيارة وفد تشيكي إلى الجزائر المقررة في مايو 2021، حسبما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة المناجم.

و أوضح ذات المصدر أن المذكرة ستحدد العديد من مجالات التعاون، سيما البحث والاستكشاف والاستغلال المنجمي، والتكوين (بالتعاون مع المعهد الجزائري للمناجم)، وتسيير المشاريع المنجمية، وتحويل المناجم القديمة إلى مناطق سياحية، و النظافة والأمن في استغلال المناجم.

وقد تم الاتفاق على كل محاور التعاون هذه خلال الاجتماع الذي جرى بين وزير المناجم محمد عرقاب وسفيرة جمهورية التشيك بالجزائر، السيدة لينكا بوكورنا.

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وخلص بيان الوزارة إلى أن المباحثات بين الطرفين قد تمحورت بشكل أساسي على إمكانية التعاون والشراكة بين المؤسسات التشيكية والجزائرية في قطاع المناجم على ضوء الاتصالين الذين جريا عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، خلال شهر نوفمبر الماضي.